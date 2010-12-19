اختصاص 94 میلیارد ریال برای نگهداری راه های گیلان

سبحان الله علیپوردرگفتگو با خبرنگار مهر افزود: طول کل راه های گیلان 10 هزار و 628 کیلومتر است که برای نگهداری این میزان راه در سال گذشته از ردیف استانی 49 میلیارد و 800 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته بود.

وی در ادامه به طرح زمستانی راه و ترابری گیلان اشاره کرد و اظهارداشت: تشکیل 42 اکیپ راهداری، شناسایی اکیپهای بخش خصوصی برای استفاده در مواقع عملیات راهداری اضطراری، تهیه کیسه های حاوی نمک برای جانمایی در بزرگراه و آزاد راه، تفویض اختیار به ادارات راه و ترابری شهرستانها در راستای اجرای عملیات تعمیرات راه وابنیه و تجهیزات ایمنی راهها از جمله فعالیتهای راهداری طرح زمستانی امسال است.

مدیرکل راه و ترابری گیلان همچنین تشکیل اکیپ بخش خصوصی برای نگهداری راه رشت - چابکسر، ساخت حصارهای برفگیر برای اولین بار در استان به طول سه کیلومتر در محور اسالم به خلخال، ساخت نرده پلها به تعداد 9 دستگاه در محور فومن - پونل، خرید و نصب تابلوی VMS به تعداد پنج دستگاه، خرید ونصب اطاق کمپرسی در راستای نوسازی ناوگان به تعداد10 دستگاه، افزایش و حضور مستمر گشت راهداری و نیروهای راهداردرایام تعطیلات درطول راهها بویژه محور رودبار- لوشان را از دیگر فعالیتهای راهداری طرح زمستانی این اداره کل عنوان کرد.