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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۴۶

اختصاص 94 میلیارد ریال برای نگهداری راه های گیلان

اختصاص 94 میلیارد ریال برای نگهداری راه های گیلان

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری گیلان از اختصاص 94 میلیارد و 600 میلیون ریال برای برای نگهداری راه های استان طی سال جاری خبرداد و گفت: تاکنون 70 میلیارد ریال از این میزان اعتبار تخصیص یافته است.

 سبحان الله علیپوردرگفتگو با خبرنگار مهر افزود: طول کل راه های گیلان 10 هزار و 628 کیلومتر است که برای نگهداری این میزان راه  در سال گذشته از ردیف استانی 49 میلیارد و 800 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته بود.

وی در ادامه به طرح زمستانی راه و ترابری گیلان اشاره کرد و اظهارداشت: تشکیل 42 اکیپ راهداری، شناسایی اکیپهای بخش خصوصی برای استفاده در مواقع عملیات راهداری اضطراری، تهیه کیسه های حاوی نمک برای جانمایی در بزرگراه و آزاد راه، تفویض اختیار به ادارات راه و ترابری شهرستانها در راستای اجرای عملیات تعمیرات راه وابنیه و تجهیزات ایمنی راهها از جمله فعالیتهای راهداری طرح زمستانی امسال است.

مدیرکل راه و ترابری گیلان همچنین تشکیل اکیپ بخش خصوصی برای نگهداری راه رشت - چابکسر، ساخت حصارهای برفگیر برای اولین بار در استان به طول سه کیلومتر در محور اسالم به خلخال، ساخت نرده پلها به تعداد 9 دستگاه در محور فومن - پونل، خرید و نصب تابلوی VMS به تعداد پنج دستگاه، خرید ونصب اطاق کمپرسی در راستای نوسازی ناوگان به تعداد10 دستگاه، افزایش و حضور مستمر گشت راهداری و نیروهای راهداردرایام تعطیلات درطول راهها بویژه محور رودبار- لوشان را از دیگر فعالیتهای راهداری طرح زمستانی این اداره کل عنوان کرد.

وی همچنین تجهیز تمام ادارات شهرستانها وادارات مرتبط ستادی به GPS و دوربین عکاسی و فیلمبرداری برای بکارگیری درثبت تصاویر پروژه ها و امور راهداری، تفویض اختیار برای تعمیر ماشین آلات راهداری و راهسازی، صدور برداشت مصالح کوهی برای متقاضیان به ازای کوه بری و ترانشه برداری در نقاط پرحادثه و اصلاح قوسها که پیش ازاین مستلزم صرف هزینه های زیادی بود از دیگر فعالیتهای این اداره کل در قالب تفویض اختیار به شهرستانها دانست.

کد مطلب 1212457

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