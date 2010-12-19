ناوگان دریایی شرکت ملی حفاری ایران توسعه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، مدیر عملیات دریا شرکت ملی حفاری ایران گفت: با تخصیص این اعتبار، پنج دستگاه حفاری دریایی اجاره به شرط تملیک برای تقویت ناوگان دریایی در اختیار این بخش قرار خواهد گرفت.

مسعود حقیقی با اشاره به اینکه در این ارتباط قراردادی تنظیم و مناقصه عمومی آن در حال انجام است، افزود: مدت زمان اجرای قرارداد 35 ماه پیش بینی شده است.



وی تعداد دستگاه های حفاری دریایی این شرکت را سه دستگاه شامل دستگاه های حفاری شهید رجایی، مدرس و مورب (ابوذر) عنوان کرد و اظهار داشت: هم اکنون سه دستگاه حفاری استیجاری نیز در پروژه های این شرکت در فازهای 9 و 10 و 17 و 18 طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی در مدار عملیات قرار دارد و به زودی یک دستگاه دیگر نیز به این تعداد اضافه خواهد شد.



حقیقی با بیان اینکه توسعه ناوگان حفاری دریایی در اولویت برنامه های شرکت ملی حفاری ایران تعریف شده است، گفت: این شرکت هم اکنون از طریق شرکت مهندسی ساخت تجهیزات نفت قرارداد ساخت دو دستگاه حفاری دریایی را با شرکت صدرا به امضا رسانده و مراحل اجرایی ساخت این دستگاه ها در دست اقدام است.



وی درباره فعالیت عملیاتی دریایی این شرکت توضیح داد: شرکت ملی حفاری ایران در سه دهه فعالیت خود تاکنون در پروژه های داخلی و بین المللی به ویژه فازهای چهار، پنج، 9، 10، 17 و 18 پارس جنوبی پاسخگوی نیاز واحدهای متقاضی صنعت نفت بوده و در زمان حاضر نیز مقدمات شروع عملیات حفاری در فاز 14 را در دستور کار دارد.



مدیر عملیات دریایی شرکت ملی حفاری ایران در همین ارتباط به حفاری، تکمیل و تحویل بیش از 246 حلقه چاه های دریایی با متراژ 366 هزار و 557 متر در این دوره زمانی اشاره کرد.



شرکت ملی حفاری ایران به عنوان یکی از شرکت های بالادستی تابع شرکت ملی نفت ایران اول دی ماه سال 1358 به فرمان امام خمینی (ره) تاسیس شد و تاکنون حفاری بیش از سه هزار و 26 حلقه چاه اکتشافی، توسعه ای و تعمیری با متراژ افزون بر شش میلیون و 515 هزار متر را در کارنامه خود دارد که حاصل آن جلوگیری از خروج میلیونها دلار ارز از کشور بوده و باعث اشتغال نزدیک به 17 هزار نفر به طور مستقیم در این صنعت استراتژیک شده است.