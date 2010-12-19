بانکهای خوزستان در ارائه تسهیلات اشتغال ناکام عمل کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سید جعفر حجازی شامگاه شنبه در جلسه شورای اشتغال استان خوزستان از مدیران دستگاه های اجرایی خواست تا پایان سال نسبت به انجام تعهد میزان اشتغال در استان خوزستان جدیت بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به هدف گذاریی که در استان به منظور تربیت نیروهای ماهر متناسب با نیاز بازار کار استان صورت گرفته است، افزود: از طرف سازمان آموزش و فنی حرفه ای نیازسنجی از دستگاه ها و صنایع در استان انجام شده و با توجه به نتایج آن آموزشهای لازم داده می شوند.



استاندار خوزستان ادامه داد: با توجه به اینکه در سالهای گذشته زیرساختهای لازم به منظور ایجاد اشتغال در استان فراهم شده است، اکنون توانسته ایم در امر اشتغال جهش مناسبی داشته باشیم.



رئیس شورای اشتغال استان خاطرنشان کرد: استان خوزستان با توجه به ظرفیت و داشتن پتانسیلهای لازم و همچنین موقعیت جغرافیایی ممتازی که دارد می تواند در ایجاد اشتغال وضعیت بهتری داشته باشد.



حجازی عملکرد بانکهای استان در ارائه تسهیلات بخش اشتغال را ضعیف و ناکام ارزیابی کرد و گفت: بعضی ابلاغها به بانکها شفاف نبوده و نیاز به تفسیر بیشتری دارند. بانکهای استان در زمینه ارائه تسهیلات متوقف نشده اند بلکه روندشان کند بوده است.



وی در این جلسه مقرر کرد تا جلسه ای با رئیس بانک مرکزی و مسئولان بانکی استان برگزار شود و ابلاغیه های که نیاز به توضیح دارند و باعث کندی کار شده اند برطرف شوند.



استاندار خوزستان از مسئولان بانکهای استان خواست هرچه سریعتر و در همین هفته مواردی که مبهم هستند و باعث کندی ارائه تسهیلات می شوند را از بانک مرکزی کسب تکلیف کنند.



وی ضمن تاکید بر به کارگیری نیروهای بومی در شرکتها، صنایع و پروژه های استان گفت: در گذشته از طرف اداره کار میزان به کارگیری نیروهای بومی بررسی و کنترل می شد و لازم است اولویت به کارگیری با نیروهای بومی استان باشد.



حجازی افزود: هم اکنون 70درصد کارگران کارگاه های ساختمان سازی بومی هستند و اگر به 100 درصد برسند پنج هزار فرصت شغلی دیگر فراهم خواهد شد، همچنین در ایجاد اشتغال نباید مرکزیت صرفا با مراکز و مناطق پرجمعیت باشد چون این کار فقط به مهاجرت دامن خواهد زد.



وی تصریح کرد: اشتغال پایدار در تولید پایدار نهفته است و تولید پایدار هم در تجارت پایدار ضروری است که همواره کیفیت و مرغوبیت تولیدات و کالاهایمان حفظ شود تا در تجارت و در نهایت اشتغال موفق باشیم.



استاندار خوزستان در ادامه با اشاره به اهمیت جذب سرمایه گذاران اظهار داشت: در این هفته دو هیئت تجاری قطری به استان سفر خواهند کرد.