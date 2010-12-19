دانش آموزان خوزستانی با قوانین جاده ای آشنا می شوند

سید محمد حسین مرعشی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این تعداد دانش آموز در قالب طرح ایمن سازی حاشیه راه با قوانین و مقررات ایمنی جاده ای و جلوگیری از تلفات هنگام عبور از جاده از آموزش های لازم بهره مند می شوند.

وی افزود: این طرح هم اکنون در 220 مدرسه حاشیه راه در محورهای اهواز - حمیدیه - سوسنگرد، اهواز - اندیمشک، اهواز - سه راهی کوپال و اهواز - آبادان در حال اجراست.



معاون حمل و نقل اداره کل حمل و نقل و پایانه های خوزستان با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح سه هزار و 600 میلیون ریـال اختـصاص یافته است، گفت: در اجرای این طرح ضمن آموزشهای قوانین جاده ای، کتاب و لوح فشرده آموزشی، پرچم خط نگه دار، جلیقه شب رنگ و چراغ چشمک زن در اختیار مدارس و دانش آموزان قرار می گیرد.



مرعشی گفت: از زمان اجرای این طرح از سال 83 تاکنون آمار تلفات جاده ای دانش آموزان در استان به صفر رسیده است.