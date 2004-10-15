به گزارش سرويس سياسي خبرگزاري "مهر" سردار سرلشگر سيد يحيي رحيم صفوي در جريان بازديد از پروژه انتقال آب از سرشاخه هاي دز به قمرود كه توسط قرارگاه سازندگي قائم (عج) نيروي هوايي سپاه اجرا مي شود، گفت: فرزندان انقلابي و مجاهد اين ملت كه ديروز سينه هايشان را سپر دفاع از كشور در مقابل متجاوزين بعثي كرده بودند، امروز در جهادي ديگر در راستاي سازندگي ميهن اسلامي به تلاش و مجاهدت در راه خدا مي پردازند.



وي خاطرنشان كرد: اين نشان دهنده اوج عظمت انقلاب اسلامي و اراده ملت بزرگ ما براي ساختن تمدن اسلامي است كه مي تواند الگويي براي همه كشورهاي مسلمان باشد كه مي خواهند به سمت استقلال، آزادي و پيشرفت حركت كنند.



فرمانده كل سپاه در خصوص پرو‍ژه انتقال آب گفت: اين پروژه عظيم با طول 2/33 كيلومتر، پيچيدگي هاي زيادي دارد كه در طول برنامه هاي عمراني و سازندگي كشور بي سابقه بوده چرا كه مهندسين ما با استفاده از تكنولوژي روز دنيا و تبديل سرعت حفاري از دو متر به بيست و چهار متر در روز با همت و تلاش شبانه روزي به كار و كوشش خود ادامه مي دهند.



سردار صفوي با اشاره به شرايط جغرافيايي كشور و منطقه خاطرنشان كرد: در بيست و پنج سال آينده يكي از بحران هاي منطقه خاورميانه بحران آب خواهد بود كه اين بحران به كشور ما نيز سرايت خواهد كرد و با توجه به اينكه ما در يك كشور نيمه بياباني و خشك زندگي مي كنيم و هر روز با كاهش سطح آبهاي زيرزميني مواجه هستيم، مهار كردن آب هاي كشور و استفاده بهينه از آن امري ضروري و اجتناب ناپذير است.



وي تاكيد كرد: همكاري و تعامل خوبي بين سپاه و دولت، به ويژه وزارت نيرو ايجاد شده كه از ثمرات اين تعامل، پيشرفت و توفيق در اجراي چندين پروژه است.



صفوي با تقدير از دست اندركاران اين پروژه ملي كه با تحقق آن مشكل آب شرب و صنعتي شهرهاي قم، گلپايگان، خمين و محلات مرتفع خواهد شد، گفت: سطح آب هاي زيرزميني در اين شهرها نيز افزايش مي يابد كه اثرات آن در تامين آب كشاورزي بسيار موثر است.



فرمانده كل سپاه تاكيد كرد: اين كار را با تمام استانداردهاي فني، با سرعت، دقت و كيفيت مناسب پيش ببريد و در كار تعمير و نگهداري سيستم جديد تي.بي.ام و توسعه آن جديت نماييد چرا كه امروز نگراني دشمن از اتصال اسلام انقلابي به تكنولوژي روز است و ما در زمينه هاي مختلف عملي به فنون روز مجهز مي شويم.



سردار صفوي با تاكيد بر نظم و انضباط و معنويت، دست اندركاران پروژه هاي سازندگي و مردم داري و مردم ياري آنها، گفت: هر جا كه پاسداران فعاليت مي كنند بايد مردم محروم آن منطقه از بركات حضور اين لشكر مخلص انقلابي بهره مند شوند.