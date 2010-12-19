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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۹:۰۵

پیکر شهیده نوجوان حادثه ترویستی چابهار در بزمان تشییع شد

پیکر شهیده نوجوان حادثه ترویستی چابهار در بزمان تشییع شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: هموطنان شیعه و سنی بخش بزمان شهرستان ایرانشهر پیکر پاک شهیده 12 ساله مطهره نارویی یکی از شهدای حادثه تروریستی تاسوعا در چابهار را تشییع و به خاک سپردند.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، امام جمعه بزمان عصر شنبه با محکومیت حادثه تروریستی چابهار در آیین تشییع این شهیده 12 ساله اظهار داشت: دشمنان باید بدانند برای مکتب اهل بیت (ع) هیچ چیزی بالاتر و بهتر از شهادت نیست.

حجت الاسلام عیسی بزمانی گفت: مردم ما همواره هوشیارند و دشمنان نخواهند توانست با اجیر کردن افراد خود فروخته و نادان بین امت اسلامی تفرقه ایجاد کنند.

در آیین تشییع این شهیده اقشار مختلف مردم شیعه و سنی بزمان از شهر و روستاهای دور و نزدیک حضور داشتند.

حاضران با سردادن شعارهای "مرگ بر آمریکا"، "مرگ بر اسرائیل" و "مرگ بر وهابی" انزجار خود را از عاملان و حامیان حوادث تروریستی اعلام کردند.

حادثه تروریستی چابهار حدود 130 شهید و زخمی داشت.

کد مطلب 1212470

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