پیکر شهیده نوجوان حادثه ترویستی چابهار در بزمان تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، امام جمعه بزمان عصر شنبه با محکومیت حادثه تروریستی چابهار در آیین تشییع این شهیده 12 ساله اظهار داشت: دشمنان باید بدانند برای مکتب اهل بیت (ع) هیچ چیزی بالاتر و بهتر از شهادت نیست.

حجت الاسلام عیسی بزمانی گفت: مردم ما همواره هوشیارند و دشمنان نخواهند توانست با اجیر کردن افراد خود فروخته و نادان بین امت اسلامی تفرقه ایجاد کنند.

در آیین تشییع این شهیده اقشار مختلف مردم شیعه و سنی بزمان از شهر و روستاهای دور و نزدیک حضور داشتند.

حاضران با سردادن شعارهای "مرگ بر آمریکا"، "مرگ بر اسرائیل" و "مرگ بر وهابی" انزجار خود را از عاملان و حامیان حوادث تروریستی اعلام کردند.

حادثه تروریستی چابهار حدود 130 شهید و زخمی داشت.