سرانجام دورتموند باخت

به گزارش خبرگزای مهر، تیم فوتبال اینتراخت دیشب در ادامه رقابت های هفته هفدهم بوندس لیگا با تک گل تئوفانیس گکاس در دقیقه 87 موفق شد میهمان خود دورتموند را از پیش رو بردارد.

یورگن کلاپ، سرمربی دورتموند، در خصوص این دیدار اظهار داشت: اینتراخت به پیروزی سزاوارانه ای دست پیدا کرد چون که بهتر از ما بازی کرد. آنها در نبردهای یک به یک بهتر از ما بودند و در عوض ما، آنگونه که باید نبودیم. در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:



* نورنبرگ 3 - هانوفر یک

* شالکه 3 - کلن صفر

* وردربرمن یک - کایزرسلاترن 2

* ولفسبورگ 2- هوفنهایم 2

* سنت پائولی 2 - ماینتس 4

هفته هفدهم رقابت ها با برگزاری دو دیدار زیر به پایان می رسد:



* بایرلورکوزن - فرایبورگ

* اشتوتگارت - بایرن مونیخ



جدول رده بندی:

1- دورتموند 43 امتیاز

2- ماینتس 33 امتیاز

3- بایرلورکوزن 32 امتیاز - یک بازی کمتر

4- هانوفر 31 امتیاز

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16- کلن 15 امتیاز

17- اشتوتگارت 12 امتیاز - یک بازی کمتر

18- مونشن گلادباخ 10 امتیاز