  1. سیاست
  2. سایر
۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۸:۴۲

در گفتگو با مهر؛

متکی اظهارات رحیمی در مراسم تودیع را تکذیب کرد

متکی اظهارات رحیمی در مراسم تودیع را تکذیب کرد

منوچهر متکی وزیر سابق امورخارجه کشورمان اظهارات معاون اول رئیس جمهور مبنی بر هماهنگی رئیس جمهور با وی برای برکناری و اطلاع وی از این موضوع قبل از سفر به سنگال را تکذیب کرد.

منوچهر متکی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تکذیب ادعاهای مطرح شده در مراسم تودیع وزیر امور خارجه مبنی بر آگاهی قبلی وی در تعیین سرپرست وزارت امور خارجه، بر ضرورت رعایت صداقت در گفتار به ویژه از سوی مسئولین تاکید کرد.

وی با اشاره به دیدار خود با احمدی نژاد در شب سفر به چند کشور و تبادل نظر با وی درباره موضوع این سفرها، اظهار داشت هرگز در جریان تعیین فردی به فاصله 24 ساعت بعد از عزیمت به ماموریت و مضحک تر از آن تعیین روز تودیع و معارفه قرار نگرفته است.

منوچهر متکی این نحوه برخورد در برکناری یک وزیر در حین انجام ماموریت را غیر اسلامی، خارج از عرف سیاسی و دیپلماتیک و توهین آمیز خواند. 
 

کد مطلب 1212487

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها