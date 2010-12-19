متکی اظهارات رحیمی در مراسم تودیع را تکذیب کرد

منوچهر متکی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تکذیب ادعاهای مطرح شده در مراسم تودیع وزیر امور خارجه مبنی بر آگاهی قبلی وی در تعیین سرپرست وزارت امور خارجه، بر ضرورت رعایت صداقت در گفتار به ویژه از سوی مسئولین تاکید کرد.

وی با اشاره به دیدار خود با احمدی نژاد در شب سفر به چند کشور و تبادل نظر با وی درباره موضوع این سفرها، اظهار داشت هرگز در جریان تعیین فردی به فاصله 24 ساعت بعد از عزیمت به ماموریت و مضحک تر از آن تعیین روز تودیع و معارفه قرار نگرفته است.

منوچهر متکی این نحوه برخورد در برکناری یک وزیر در حین انجام ماموریت را غیر اسلامی، خارج از عرف سیاسی و دیپلماتیک و توهین آمیز خواند.

