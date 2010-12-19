چاپ آگهی فروش باغ تاریخی مینوی شیراز در روزنامه!

به گزارش خبرنگار مهر، در آگهی شرکت خصوصی خدمات بازرگانی آینده نگر مهر این چنین آمده که این باغ به مبلغ 42 میلیارد تومان به صورت پرداخت شرایطی و با ارائه تسهیلات حداکثر به میزان 80 درصد و با اقساط 120 ماهه یکجا به فروش می رسد.

فروشندگان این باغ در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که به عنوان خریدار خواستار اطلاعاتی در مورد این باغ شده بود عنوان کردند که باغ مینو را امسال از مالک خصوصی آن خریداری کرده اند و در فهرست آثار تاریخی نیز قرار ندارد و مالکیت 6 دانگ آن در اختیار خریدار قرار می گیرد. این در حالی است که بر اساس مدارک سازمان میراث فرهنگی، باغ مینوی شیراز واقع در خیابان لطفعلی خان زند، به دلیل داشتن ارزش ملی در ساختمان و درختان تنومند با شماره 9782 در تاریخ 11 شهریور سال 82 در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

این باغ دارای درختان کهنسال و تنومند و عمارتی با معماری دوران پهلوی است که مالک آن در سال 82 اجازه ورود کارشناسان میراث فرهنگی به داخل باغ را نداده بود اما سازمان میراث فرهنگی بنا به ضرورت حفظ این باغ تاریخی آن را در فهرست آثار ملی ثبت کرد. بنابراین با ثبت این باغ، مالک آن تنها می تواند حق مالکیت خود را به فروش برساند و اجازه هیچگونه دخل و تصرفی در آن را ندارد مگر با اجازه کتبی از سازمان میراث فرهنگی استان. اما فروشندگان باغ مینوی شیراز معتقدند به دلیل اینکه مالک باغ خصوصی بوده هیچگونه محدودیتی برای تغییر کاربری و یا ساخت و ساز در این باغ وجود ندارد و تصمیم با خریدار است که باغ را به هتل باغ و یا برج و یا هر کاربری دیگر تبدیل کند.

باغ مینوی شیراز بالغ بر 15 هزار و 500 متر مربع مساحت یکی از باغهای تاریخی و منحصر به فرد شیراز است که به دلیل وجود آن در کنار باغهای دیگر شیراز، این شهر را به شهر باغهای رویایی و تاریخی می نامند. در حال حاضر 11 باغ از باغهای فعلی شیراز در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده که همگی معرف جاذبه های طبیعی شهر شیراز هستند و هر کدام نیز حکایتی از هنرمندانی دارد که روزی زمین خشکیده شهر شیراز را با باغ سازی و چمن آرایی ساختند و مصفا کردند.

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گزارش از فاطیما کریمی