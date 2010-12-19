دکتر محمد بقایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد انگیزهای گرایش به رشته تخصصی خود اظهار داشت: بی تردید هر انسانی تابع شرایطی است که در آن رشد کرده و شخصیتش را شکل می‏دهد. بنابراین می‏توان نتیجه گرفت آدمیان تحت تأثیر محیط و خانواده‏ای هستند که در آن تولد یافته و رشد می‏کنند.

وی افزود: خانواده‏ای که من در آن چشم گشودم همه اهل معرفت و دوستار ادب و فرهنگ بودند یا به اصطلاح آن زمان همگی «میرزا» بودند. بنابراین ذهن و نگاه من از آغاز کودکی متوجه قضایایی از این دست شده است. بطوریکه همیشه به خاطر می‏آورم که در نخستین سالهای طفولیت ،اسباب بازی من کتابهایی بوده است که با آنها خانه یا جاده می‏ساختم. بعدها که به دوره نوجوانی رسیدم این تأثیر خانوادگی در من چندان شد که بسیاری از کتابهایی را که برای من غیرقابل فهم بودند با علاقه می‏خواندم.

این کارشناس ادبی و فلسفی در ادامه تصریح کرد: پدرم برای آنکه مرا از مطالعه مفرط بازدارد غالباً به طنز به من می‏گفت «کتاب نکبت می‏آورد» و گاهی هم این حکایت را از عبید زاکانی برایم تعریف می‎کرد که اگر بازیگوشی و شیطنت من به حد افراط برسد وادارت می‏کنم که زیاد کتاب بخوانی تا در بزرگسالی از زندگی مرفهی برخوردار نباشی.

بقایی در مورد پرسشهای اصلی رشته تخصصی خود گفت: دستیابی به منابعی که هنوز جای تحقیق و تأمل دارند چنانچه می‏دانید فرهنگ ایرانی در تمام زمینه‏ها دارای آثار متنوع و گرانبهایی است که نیاز به تحقیق و کندو کاو بسیار دارد. در واقع این فرهنگ رابراساس دیدگاههای بسیاری از صاحبنظران ایرانی و خارجی می‏توان به خمخانه‏ای تشبیه کرد که هنوز بسیاری از خم‎های آن را در نگشوده‏اند. در حوزه فلسفه نیز بسیاری از آثار اندیشمندان ایرانی در مخازن کتابخانه‏های داخلی و خارجی دست نخورده باقی مانده است.

بقایی در پایان گفت: بزرگترین پرسش من در حوزه‏ای که به آن تعلق خاطر دارم این است که در مرحله اول طریقی صحیح و روشمندانه برای تحقیقات تازه و بازنگری در این آثار و اندیشه‎ها صورت پذیرد و در مرحله دوم با بررسیهای تطبیقی بوسیله متخصصان، اندیشه‏های فراموش شده و نامکشوف ایرانی عیان شود.