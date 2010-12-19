تنها 3 شهر گلستان سیستم فاضلاب دارند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، براساس آمار، در حال حاضر تنها حدود 11 درصد جمعیت یک میلیون و 650 هزار نفری گلستان از طرح فاضلاب بهداشتی بهره مند هستند.

طرح جمع آوری سیستم بهداشتی فاضلاب در شهرهای بندرگز، کردکوی، و بندرترکمن از شهرهای غربی استان به صورت کامل به بهره برداری رسید و در برخی شهرها نیز درحال اجراست.

کمبود اعتبار از جمله مشکلات اجرای طرح جمع اوری سیستم بهداشتی فاضلاب در شهرهای گلستان است و بالا بودن سطح آبهای سطحیف لزوم تسریع در اجرای این طرح را ضروری می سازد.



طول شبکه آب شرب 20 شهر استان را دو هزارو 400 کیلومتر و طول خط انتقال آب را حدود 450 کیلومتر و حجم مخازن ذخیره آب شرب استان حدود 169 هزار متر مکعب است.



شرکت آبفای شهری گلستان در حال حاضر با حجم آب تولیدی در اوج نیاز به مقدار سه هزارو 54 لیتر در ثانیه برای جمعیتی حدود 200 هزار مشترک (فقره انشعاب) خدمات رسانی می کند.



منابع آب شرب استان از 186 حلقه چاه تامین و استحصال می شود (94 درصد آبهای استان زیرزمینی است) و همچنین شش درصد از منابع آب سطحی شامل دو رودخانه النگدره و زیارت در گرگان و سه چشمه آق سو، نیلبرگ و سفید چشمه در شهرهای کلاله، رامیان و دلند تامین می شود.



وی تاکید کرد: مشترکان نسبت به تفکیک کنتور اقدام کنند، این تفکیک هزینه ای ندارد و همچنین اگر مودول اول فاضلاب شهری گرگان به بهره برداری برسد هیچ مشترکی برای دریافت انشعاب مشکلات مالی را مطرح نمی کند زیرا هزینه انشعاب تا 260 هزار تومان است و قابل پرداخت در30 قسط نیز هست.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری گلستان گفت: از 20 شهر تحت پوشش این شرکت، سه شهر بندرگز، کردکوی و بندرترکمن که شامل 11درصد از جمعیت استان است کاملا از شبکه فاضلاب بهره مندند.

علی اکبرعلیمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: همچنین حال حاضر فاز اول تصفیه خانه دفع و جمع آوری فاضلاب شهر گرگان راه اندازی شده است و تاکنون 500 فقره انشعاب فاضلاب برای جمعیتی حدود پنج هزار نفر در شهر گرگان وصل به شبکه جمع آوری است.



به گفته علیمرادی برای اتمام کامل فاز یک و دو تصفیه خانه و شبکه فاضلاب شهر گرگان 50 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که تاکنون بالغ بر 25 ملیارد تومان هزینه صرف شده است.



وی ادامه داد که دراین راستا در شهر گنبد کاووس نیز 16 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است و برای اتمام فرآیند تصفیه خانه این شهر حدود هشت میلیارد تومان نیاز است.



به گفته این مقام مسئول، همچنین در شهر آزادشهر برای سایت تصفیه خانه و فرآیند آن نیاز به هفت میلیارد تومان اعتبار است که تاکنون حدود 10 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.



علیمرادی افزود: دو شهر آق قلا و علی آباد نیز ردیف اجرا گرفته اند و می خواهیم برای شروع عملیات از سرمایه گذار استفاده کنیم و به این ترتیب در هشت شهر شبکه فاضلاب در حال اجرا است و در مابقی شهر ها نیز در حال مطالعه است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان ادامه داد: در شهرهایی که شبکه به بهره برداری رسیده است، احتمال توسعه شبکه وجود دارد و بالغ بر سه میلیارد تومان برای شهرهای بندرگز، کردکوی و بندرترکمن پیش بینی اعتبار شده است.

وی در ادامه گفت: برای شهرهای علی آباد و آق قلا بر اساس اعتبارات تملک دارایی حدود 700 میلیون تومان هزینه شده است و بالغ بر 76 میلیارد تومان برای انجام پروژه فاضلاب این دو شهر شبکه، خط انتقال و تصفیه خانه نیاز به اعتبار داریم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان بیان داشت: این حجم بالای منابع و جذب آن از منابع دولتی سالها زمان می برد و به همین دلیل به دنبال این هستیم که از طریق فاینانس و سرمایه گذار این کار را انجام دهیم و مجوز آن را هم گرفته ایم.