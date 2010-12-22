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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۰۵

بهمنی اعلام کرد:

ابلاغ دستورالعمل نحوه پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی

ابلاغ دستورالعمل نحوه پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی

رئیس کل بانک مرکزی ایران از ابلاغ دستورالعمل صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات به بخش خصوصی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و در عین حال گفت: در حال حاضر بانکها نیازهای ارزی بخش خصوصی را برطرف می‌کنند.

محمود بهمنی در گفتگو با مهر با بیان اینکه روند مطالبات معوق نظام بانکی کاهشی است، گفت: برنامه ریزیهای انجام شده در این راستا باعث کاهش مطالبات معوق بانکها شده است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نسبت مطالبات معوق به تسهیلات جاری باید به 10 درصد کاهش یابد، تصریح کرد: در حال حاضر این نسبت 17.8 درصد است، البته رقم مطالبات معوق هر بانکی نسبت به بانکهای دیگر متفاوت است.

وی درباره وضعیت ذخایر ارزی کشور عنوان کرد: در این خصوص باید از وزارت نفت سئوال کنید، زیرا این وزارتخانه پیش بینی فروش نفت را دارد.

بهمنی درباره اخبار مربوط به بلوکه شدن 12 میلیارد دلار از منابع مربوط به صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی، ضمن رد این اخبار گفت: از ابتدای امسال تاکنون 20 درصد درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی بر اساس قانون باید به حساب صندوق توسعه ملی واریز می شد. 

وی با بیان اینکه منتظر تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی از سوی مجلس شورای اسلامی بودیم، تصریح کرد: منابع این صندوق به بخش خصوصی اختصاص خواهد یافت. در حال حاضر نیز بانکها نیازهای ارزی بخش خصوصی را برطرف می‌کنند.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این مطلب که در حال حاضر روند تسهیلات دهی به بخش خصوصی از محل حساب ذخیره ارزی متوقف شده است؟ عنوان کرد: به زودی دستورالعمل صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات به بخش خصوصی ابلاغ خواهد شد.  

در همین حال، سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، موجودی صندوق توسعه ملی را 10 میلیارد دلار اعلام و تصریح کرد: این صندوق برای توسعه سرمایه گذاری در کشور در نظر گرفته شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه منابع این صندوق توسط بخش غیر دولتی مورد استفاده قرار می گیرد، تصریح کرد: اساسنامه صندوق در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده است. وی اولویتهای این صندوق را تخصیص اعتبار و تسهیلات برای جذب سرمایه گذاری خارجی عنوان کرد.

کد مطلب 1212500

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