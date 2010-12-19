واکنشهای عربی به مخالفت کنگره آمریکا با شناسایی کشور فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، کنگره آمریکا روز پنجشنبه در نشستی ضمن مخالفت با طرح ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای توسل به شورای امنیت با هدف شناسایی فلسطین اعلام کرد که به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین بدون موافقت رژیم صهیونیستی امکانپذیر نخواهد بود.

آمریکا در عین حال به رهبران فلسطینی وعده داده است تا با هدف از سرگیری مذاکرات مستتقیم سازش اقداماتش را برای شناسایی موجودیت کشور فلسطین بیشتر کند.

این اقدام آمریکا که پس از اقدامات اخیر این کشور همچون اعتراف به شکست در متوقف کردن شهرک سازی در کرانه باختری با واکنش انفعالی جهان عرب مواجه شده است.

"صائب عریقات"مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین در این رابطه اظهار داشت: فلسطینی ها پس از گذشت 2 دهه همچنان در محاصره هستند و این حق ملت فلسطین است که برای آزادی خود به تمامی ابزارها و راه های مسالمت آمیز متوسل شود.

وی افزود: کنگره آمریکا با این اقدام خود بر سر راه روند صلح مانع ایجاد کرد و اتخاذ چنین تصمیمی با سیاست های دولت آمریکا در راستای تشکیل کشور فلسطین تناقض دارد.

"محمد صبیح" نماینده اتحادیه عرب در امور فلسطین نیز ضمن ظالمانه خواندن اقدام کنگره اظهار داشت که آمریکا در پیروی از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی تلاش می کند راه های مشروع بین المللی فرا روی ملت فلسطین را مسدود کند.

وی در ادامه گفت: این تصمیم علاوه بر روند صلح به منافع آمریکا در منطقه نیز آسیب می رساند.

صبیح تصریح کرد: اقدام کنگره آمریکا نه تنها به مثابه تجاوز به حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت خود و تشکیل کشور مستقل در اراضی خود محسوب می شود بلکه تخطی از قوانین و قطعنامه های بین المللی است که بر حق ملت فلسطین در تشکیل کشور مستقل تاکید دارد.

این مقام اتحادیه عرب خاطرنشان کرد: کنگره آمریکا با این اقدام ثابت کرد که موضع گیری و تصمیمات این کنگره درباره حقوق بشر و دموکراسی در جهان در سایه تجاوزات دائمی اسرائیل علیه ملت فلسطین ادعایی بیش نیست.

این در حالی است که علیرغم همسویی کامل آمریکا با سیاست های تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین همچنان به احیای حقوق فلسطینی ها از طریق مذاکرات مستقیم سازش امید واهی دارند.

مذاکرات مستقیم سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی که دوم سپتامبر (11 شهریور) آغاز شده بود پس از 3 دور برگزاری در واشنگتن، شرم الشیخ و قدس از اواخر سپتامبر به دلیل از سرگیری شهرک سازی در کرانه باختری متوقف شده است.