صندوق امام رضا (ع) 519 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد

اسماعیل خداپرست در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: صندوق مهر امام رضا (ع) از ابتکارات دولت نهم است که در زمینه اعتبارات خرد در کشور فعالیت می کند.

وی عنوان کرد: بر اساس ماموریتهای محوله، این صندوق متولی اعطای تسهیلات خرد در عرصه تولید، خود اشتغالی و حوزه های حمایتی ازدواج به قشر جوان است.

رئیس صندوق مهر امام رضا (ع) استان گفت: این صندوق از ابتدای سالجاری به درخواست تسهیلات اشتغال 24 هزار نفر از متقاضیان صندوق رسیدگی کرده که از این تعداد بیش از شش هزار و 660 نفر به مبلغ 610 میلیارد ریال واجد شرایط دریافت تسهیلات شناخته شدند.

وی در ادامه با اشاره به رویکرد توجه بیشتر به روستاها و روستاییان اظهار داشت: صندوق بصورت خاص طرحی در قالب حمایت از 105 روستای استان را در دستور کار خود قرار داده که از تقاضاهای رسیده در روستاهای مورد نظر بیش از هزار و 153 نفر به مبلغ ریالی 915 میلیارد ریال واجد شرایط اخذ تسهیلات قرض الحسنه صندوق شناخته و در مرحله دریافت قرار دارند.

خداپرست با اعلام اینکه تسهیلات صندوق مهر امام رضا (ع) برای ایجاد مشاغل خرد است، یادآورشد: سقف تسهیلات در خصوص مشاغل خانگی با اولویت زنان سرپرست خانوار حداکثر 50 میلیون ریال و درزمینه مشاغل خود اشتغالی تا سقف 150 میلیون ریال است.