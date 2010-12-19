به گزارش خبرنگار مهر، بالاخره بعد از مدتها انتظار، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور کلید خورد و ایران، وارد مرحله ای دیگر از تحولات اقتصادی خود شد. در این میان، بازار با یارانه ها خداحافظی می کند و به سمتی می رود که باید روی پای خود بایستد و با یارانه های هدفمند، به عمر خود ادامه دهد.

بعد از اعلام رئیس جمهوری مبنی بر آغاز رسمی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، به نوعی بازار نیز شکل دیگری به خود گرفت و اگرچه در ظاهر، قیمتها بدون تغییر نسبت به روزهای گذشته همچنان به کار خود ادامه می دهد، اما بر خلاف انتظار، آغاز اجرای این قانون توانسته ظرف همین ساعات کوتاه، رفتار اقتصادی مصرف کنندگان را تغییر داده و آنها را به سمت وسواس در خرید کالاها پیش برد. این موضوع را می توان از این پس از تامل مردم در خرید از میادین میوه و تره بار به وضوح مشاهده کرد.

در این میان، قیمت گوجه فرنگی که در هفته های گذشته با افزایش چشمگیر به 2100 تومان رسیده بود، در هفته گذشته به قیمت 1000 تومان در میادین میوه و تره بار عرضه شد و امروز نیز قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی 970 تومان بود. در این میان، قیمت هر کیلوگرم کلم قرمز 290 تومان، کلم سفید 280 تومان، لیموترش 600 تومان، هویج 320 تومان، سیب زمینی 480 تومان بود.

همچنین قیمت هر کیلوگرم لوبیا سبز 680 تومان، چغندر 250 تومان، شلغم 250 تومان، بادمجان 720 تومان، کدو 450 تومان و کاهو 350 تومان در بازار عرضه می شود. قیمت ها نشانگر این است که در سطح بازار، بسیاری از صیفی جات کاهش قیمت یا ثبات قیمت داشته اند.

همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج بدون تغییر نسبت به هفته گذشته در بسیاری از انواع بوده است. بر این اساس، هر کیلوگرم برنج هاشمی 2250 تومان، برنج طارم 2500 تومان، برنج صدری 2250 تومان، برنج دودی 1900 تومان و برنج هندی 1650 تومان و برنج خزر 1500 تومان عرضه می شود.

همچنین هر قوطی رب یک کیلوگرمی 1700 تومان، هر قوطی 5 کیلویی روغن 10200 تومان، شکر 1080 تومان و هر بسته قند 5 کیلویی 6750 تومان عرضه می شود.

همچنین قیمت میوه ها نیز در بازار نیز بدون تغییر نسبت به هفته گذشته بوده است به نحوی که قیمت هر کیلوگرم موز 1130 تومان، پرتغال تامسون درجه یک 1400 تومان، لیموشیرین 650 تومان، انار 1170 تومان، نارنگی 600 تومان، پرتقال شمال 700 تومان، سیب زرد 870 تومان، کیوی 800 تومان و سیب قرمز 1070 تومان، خیار 690 تومان عرضه می شود.

قیمت مرغ تازه نیز با 50 تومان کاهش نسبت به هفته گذشته به قیمت 2700 تومان عرضه می شود، ضمن اینکه هر کیلوگرم تخم مرغ نیز امروز در بازار به قیمت 1420 تومان در حال عرضه است.

بازار در حال رصد لحظه ای

در عین حال، علیرضا شجاعی سخنگوی وزارت بازرگانی نیز گفت: در حال حاضر قیمتها به صورت لحظه ای از سوی مسئولان وزارت بازرگانی در حال رصد کردن است و بر این اساس، روزانه قیمت 400 قلم کالا رصد می شود، ضمن اینکه با تکمیل سیستم در روزهای آینده، مردم نیز می توانند به صورت رسمی، قیمت کالاها را از وزارت بازرگانی دریافت کنند.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: توافقاتی با بخش خصوصی انجام شده است که بازار بدون هیچ تنشی در روزهای آینده، به کار خود ادامه دهد؛ این درحالی است که مطابق با مصوبه کارگروه کنترل بازار، هرگونه افزایش قیمت تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

شجاعی ادامه داد: مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف باید با شماره تلفن 124 تماس حاصل کنند، البته این شماره تلفن که مسیر اصلی دسترسی مردم برای اعلام شکایات است، به زودی توسعه می یابد تا مردم راحت تر بتوانند تماس حاصل کنند.

وی اظهار داشت: تولیدکنندگان اجازه تغییرات قیمتی ندارند و در این صورت، با برخورد شدید و تعزیراتی مواجه خواهند شد.

به گفته سخنگوی وزارت بازرگانی، بازرسان در مبادی تولید نیز سرکشی دارند، همانطور که در ماه گذشته به 106 شرکت اولتیماتوم داده شد که قیمت های خود را به حالت عادی برگردانند. بنابراین وزارت بازرگانی اجازه هیچگونه سوء استفاده را نخواهد داشت.