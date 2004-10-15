دنياي امروز دموكراسي و آزادي ومبارزه با تروريسم را از سخنان آمريكا معنا نمي كند // با كنارگذاشتن اختلافات تنها به حل مشكلات مردم بينديشيم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، آيت الله امامي كاشاني امام جمعه موقت تهران در خطبه‌ دوم نماز جمعه اين هفته تهران با اشاره به تناقض گويي هاي آمريكا گفت : خوشحاليم ديگر دنيا دروغ هاي آمريكا درباره دموكراسي ، آزادي ومبارزه با تروريسم را باور نمي كند .

وي با بيان اينكه ديگر نقاب از چهره آمريكا برداشته شده است و دنيا دارد بيدارمي شود افزود : هوشياري و بيداري افكار عمومي جهان نشانه ضعف و شكست آمريكاست زيرا جهانيان امروزه به عمل آمريكا نگاه مي كنند ومتوجه مي شوند كه همه سخنان آمريكا دروغ بوده است .

آيت الله امامي كاشاني حمايت آمريكا از مردم مظلوم افغانستان وعراق را دروغ دانست وگفت: ديگراين سخنان دروغ آمريكا برملا و برهمه آشكارشده است اما متاسفانه آمريكا از رو نمي رود .



وي دربخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه اخيرا در آمريكا اين مسدئله مطرح شده كه هركشوري نزديكتر به صهيونيستها باشد آمريكا با آن كشورنزديكتر و موافق تر مي شود وهركس از اسراييل دورتر باشد آمريكا از اودوري مي گزيند گفت: اين بسيار قابل تامل است .



عضو مجلس خبرگان با اشاره به تبليغات گسترده اي كه عليه مسلمانان به وجودآمده تصريح كرد : درشرايطي كه استكبار جهاني با نشانه گرفتن جوانان درصدد ضربه زدن به دين و اشاعه گناه دربين جوانان است جوانان مسلمان ايراني با استفاده از بركات ماه رمضان درمقابل توطئه ها هوشيار باشند .

وي ادامه داد : روزگار ما چنين شده است كه صهيونيستها كه رذل ترين افراد بشرند و دنيا مي بيند كه چگونه با فلسطيني ها برخورد مي كنند ، محورحركت آمريكا شده است واين تاسف آوراست .



خطيب جمعه اين هفته تهران جهانيان و به خصوص كشورهاي اسلامي را مورد خطاب قرار داد و افزود : زنگ خطر به صدا درآمده است و جهانيان بايد بيدارشوند وببينند مدعيان كدخدايي زمين چه مي گويند.



آيت الله امامي كاشاني درادامه با اشاره به مسايل مختلف جامعه ، مسئولان ومديران را به خدمت بيشتر به مردم فرا خواند و از آنان خواست تا با همدلي و همفكري با يكديگر گامهاي اساسي و موثري را دراين باره بردارند .

وي افزود : بياييم با تمسك به اين ماه عزيز با رفع مشكلات و اختلافات داخلي به حل معضلات جامعه بپردازيم و گرفتاري مردم را رفع نماييم .



وي در خطبه اول نماز جمعه اين هفته تهران نيز ماه رمضان را ماه بركت ، آمرزش و مغفرت نام برد و گفت : مومنان و به ويژه جوانان بايد با استفاده از اين فرصت مناسب كه خداوند دراختيار آنان قرارداده است به راز و نياز بپردازند.

امام جمعه موقت تهران در پايان ياد و خاطره شهيد آيت الله اشرفي اصفهاني ، شهيد مصطفي خميني و مرحوم آيت الله فلسفي را گرامي داشت .



بنابراين گزارش پيش از سخنان آيت الله امامي كاشاني آيت‌الله خزعلي رييس بنياد بين‌المللي غدير نيز در سخناني با اشاره به فرا رسيدن ماه مبارك رمضان اين ماه را ماه تعبد و تمرين براي مسووليت يافتن و التزام به رعايت حق‌الناس دانست و گفت: دهه‌ آخر ماه رمضان ليله‌القدر دارد و سرنوشت مردم در آن مقدر مي‌شود و سرنوشت آن‌ها را به دست ولي دوران و امام زمان(عج) مي‌دهند.

اين گزارش مي افزايد : همچنين پيش از سخنراني آيت‌الله خزعلي، دكتر بهروز محمد قلي‌ها، معاون انجمن اولياء و مربيان، به مناسبت هفته‌ پيوند اولياء و مربيان به ارائه گزارش پرداخت و از طرحي تحت عنوان الگوي مشاركت اولياء در مدارس كه در سال تحصيلي جديد دريازده استان كشور، براي آموزش خانواده‌ها به تناسب موقعيت اقليمي، سني و در جهت ارتقاء نگرش و دانش آن‌ها اجرا مي شود، خبر داد.