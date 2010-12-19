توزیع 90 درصد پستهای وزارتی عراق/ زمزمه تشکیل پیش از موعد دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، "حسین الصافی" از اعضای ائتلاف اتحاد ملی در گفتگو با پایگاه الکترونیکی خبر عراق اظهار داشت: تمامی پست های وزارتی هم اکنون میان جریانهای سیاسی توزیع شده و تنها وزارتخانه های امنیتی باقی مانده است که آنها نیز به شخصیت های مستقل واگذار می شود.

وی تاکید کرد: نخست وزیر عراق (نوری المالکی) همچنان به تلاشهای خود در زمینه تشکیل دولت ادامه می دهد و البته ما گام بزرگی را در این مسئله به پیش نهاده ایم.

الصافی تاکید کرد: 90 درصد از پستهای وزارتی با توافق در میان جریانهای سیاسی توزیع شده است و تنها وزاتخانه های امنیتی باقی مانده که به شخصیت های مستقل می رسد.

وی افزود: در میان هر کدام از جریانهای سیاسی شخصیتهای مستقل وجود دارند که برای بدست آوردن این وزارتخانه ها نامزد می شوند.

خاطرنشان می شود "جلال طالبانی" رئیس جمهور عراق در روز 25 نوامبر گذشته نوری المالکی را به عنوان نماینده فراکسیون بزرگتر پارلمان مامور به تشکیل دولت کرد که بر اساس قانون اساسی عراق از مهلت سی روزه برای معرفی هیئت وزیران یک هفته باقی مانده است. البته با طی روند کنونی پیش بینی می شود دولت عراق پیش از موعد تعیین شده در قانون اساسی تشکیل شود که امری مثبت تلقی می شود.