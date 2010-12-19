جابجایی سریع افراد سرمازده منجر به بروز بیماری قلبی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرزاد آرتنگ گفت: همراه داشتن تغذیه و وسایل گرمایشی مناسب در سفرهای زمستانی بسیار ضروری است.

وی تصریح کرد: به شهروندان توصیه می شود در صورت مواجه شدن با فرد سرما زده ابتدا لباسهای خیس را از بدن بیمار بیرون آورده و سر و گردن و بدن فرد را با پتو کاملاً بپوشانند.

آرتنگ با اشاره به اینکه نوشیدنیهای گرم باید آرام آرام به فرد سرما زده داده شود، خاطر نشان کرد: اعضای بدن بیمار را به تدریج گرم کرده و از انتقال سریع او اجتناب شود، چرا که حرکت دادن سریع بیمار مشکلات قلبی را برای او به همراه خواهد داشت.