صنعت خراطی در گیلان گسترش می یابد

رسول شمشادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خراطی چوب از صنایع دستی سنتی ایران است که از زمانهای قدیم در این مرز و بوم رواج داشته و به طور معمول در مناطقی از کشور که چوب در آنجا بیشتر یافت می شود، رایج است.

وی با اعلام اینکه رشت از شهرهای کشور است که درآن کارگاههای خراطی چوب رواج دارد، اظهارداشت: با استفاده از چرخ خراطی به تولید گلدان، کاسه، دیگرانواع محصولات چوبی اقدام می کنند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گیلان گفت: با اختیار داشتن کارگاه آموزش خراطی در مرکز شهید باهنر رشت به جوانان علاقمند در این رشته آموزشهای لازم ارائه می شود.

وی در ادامه از انعقاد تفاهمنامه همکاری آموزشی بین آموزش فنی و حرفه ای گیلان و جهاد دانشگاهی استان خبرداد و افزود: این تفاهمنامه با توجه به اهمیت آموزشهای مهارتی در توانمندسازی دانشجویان و فارغ التحصیلان و همچنین در راستای تحقق اهداف نظام و بهره مندی حداکثری دانشجویان در قالب یک سند همکاری مشترک منعقد شده است.

شمشادی گفت: براساس این تفاهمنامه تبادل وسایل کمک آموزشی، استاد و دانشجو، برگزاری و گسترش دوره های مهارتی با خط منافع دوجانبه امکانپذیر می شود.

وی همچنین چارچوب همکاری های فی مابین را شامل همکاری در زمینه دوره های تخصصی PLC ، مدیریت MBA و دوره های عمومی و تخصصی مدیریت کیترینگ، همکاری در زمینه آموزش مهارتهای مدیریتی، آموزش کارآفرینی، مهارتهای کسب و کار و تربیت مربی کارآفرینی، همکاری در برگزاری سمینارها و جشنواره های کارآفرینی و فن آفرینی برای کاربردی کردن آموزشهاست.