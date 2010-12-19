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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۹:۲۴

با تصمیم نمایندگان؛

مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی تا پایان سال 90 تمدید شد

مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی تا پایان سال 90 تمدید شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی را تا پایان سال 90 تمدید کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی را در دستور کار داشتند که پس از بررسی این طرح با 157 رای موافق، 24 رای مخالف و 14 رای ممتنع با این طرح موافقت کردند.

بر اساس ماده واحده این طرح، اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی، مصوب 8/5/1370 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تا پایان سال 1390 تمدید می شود.

به گزارش مهر، این طرح پیش از این با قید یک فوریت به مجلس تقدیم شده بود که نمایندگان با آن موافقت کرده بودند.

کد مطلب 1212520

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