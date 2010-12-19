دشمنان در پی ضربه زدن به قم هستند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمدرضا آشتیانی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان قم اظهار داشت: قم مورد توجه دشمنان اسلام است و دشمنان برای ضربه زدن به این شهر مقدس در صدد گسترش مسیحیت، وهابیت و کلیساهای خانگی هستند.



وی اضافه کرد: نیروهای امنیتی قم باید مواظب گسترش این کلیساها باشند و حوزه علمیه هم باید مراقب باشد که دشمنان نتوانند در قم جایگاهی داشته باشند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش تاثیرگذار قم در پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که همان طوری که قم کانون انقلاب اسلامی بود، در تداوم آن نیز تلاش شود.



نور خدا خاموش شدنی نیست



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آیاتی از کلام الله مجید درباره وظیفه خطیر انبیا و اولیای الهی اظهار داشت: عده⁯ای می⁯خواهند نور خدا را خاموش کنند و جلوی تشعشع این نور را بگیرند؛ این افراد بدانند که همان طوری که نور خورشید را نمی⁯توان خاموش کرد، نور خدا هم خاموش شدنی نیست.



وی ائمه اطهار(ع) را از انوار الهی دانست و اضافه کرد: ائمه ما انوار الهی هستند که انسان ها را از ظلمت نجات می⁯دهند و به مسیر درست و صحیح هدایت می⁯کنند.



آشتیانی گفت: انسان⁯ها برای اینکه به اهداف عالیه برسند باید همواره از هدایت⁯های تکوینی و تشریعی بهره⁯مند باشند و اگر یک لحظه انوار الهی شامل حال ما نباشد ممکن است به کژراهه برویم و صدمه بخوریم.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: عده⁯ای می⁯خواهند جلوی فراگیرشدن دین را بگیرند ولی خداوند وعده داده که این افراد به هیچ وجه نمی⁯توانند به اهداف شوم خود برسند.



مسئولان کوتاهی نکنند



وی با اشاره به جریان عاشورای حسینی، تصریح کرد: دشمنان در تلاش بودند که با شهادت سیدالشهدا(ع) مسیر اسلام و دین را قطع کنند ولی با همه انحرافات و توطئه⁯هایی که دشمنان انجام می⁯دهند خوشبختانه جریان عاشورا روز به روز پررنگ⁯تر می⁯شود.



آشتیانی در بخش دیگری از سخنان خود مسئولیت مسئولان در قبال دین مبین اسلام و انقلاب اسلامی را سنگین دانست و تاکید کرد: خداوند با شکل⁯گیری نظام جمهوری اسلامی، راه را برای ما باز کرد و مسئولان در هر پست و مقامی که فعالیت می⁯کنند باید برای تقویت اسلام و نظام تلاش کنند.



وی ادامه داد: باید قدر جایگاه و موقعیت خودمان را بدانیم و مواظب باشیم که هیچگونه کوتاهی نکنیم.