نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته ای کشور در گرگان دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مدیر اجرایی دبیرخانه شورای همکاریهای علمی سازمان انرژی اتمی کشور شامگاه شنبه در حاشیه مراسم افتتاح این نمایگشاه گفت: مخاطبان اصلی این نمایشگاه دانشجویان هستند و بازدید برای عموم در این نمایشگاه آزاد نیست.

شاهین نقوی افزود: کشف استعدادهای نخبگان و شناسایی آنها از جمله اهداف برپایی این نمیاشگاه کشوری است.

وی اظهار داشت: تاکنون در 13 دانشگاه کشور، نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته ای کشور دایر شده است.

نقوی خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه کارشناسان سراسر کشور از شهرهای مختلف و متخصصان حضور دارند.

دبیر اجرایی این نمایشگاه بیان داشت: این نمایشگاه در مساحت 600 متر مربع و به مدت پنج روز دایر است.