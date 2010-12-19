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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۹:۲۷

نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته ای کشور در گرگان دایر شد

نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته ای کشور در گرگان دایر شد

گرگان - خبرگزاری مهر: نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هسته ای کشور در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مدیر اجرایی دبیرخانه شورای همکاریهای علمی سازمان انرژی اتمی کشور شامگاه شنبه در حاشیه مراسم افتتاح این نمایگشاه گفت: مخاطبان اصلی این نمایشگاه دانشجویان هستند و بازدید برای عموم در این نمایشگاه آزاد نیست.

شاهین نقوی افزود: کشف استعدادهای نخبگان و شناسایی آنها از جمله اهداف برپایی این نمیاشگاه کشوری است.
 
وی اظهار داشت: تاکنون در 13 دانشگاه کشور، نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته ای کشور دایر شده است.
 
نقوی خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه کارشناسان سراسر کشور از شهرهای مختلف و متخصصان حضور دارند.
 
دبیر اجرایی این نمایشگاه بیان داشت: این نمایشگاه در مساحت 600 متر مربع و به مدت پنج روز دایر است.
کد مطلب 1212533

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