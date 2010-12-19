میلان در خانه به رم باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، صدرنشین رقابت های سری آ دیشب در حالی که در ورزشگاه سن سیرو میزبان رم بود با تک گل دقیقه 69 مارکو بوریلو مقابل رم شکست خورد.

ماسیمیلیانو آلگری، سرمربی میلان، در پایان این دیدار اظهار داشت: بازی را بررسی کنید. ما در نیمه نخست موقعیت های زیادی خلق کردیم بدون اینکه دروازه مان تهدید شود. اما پس از نیمه، از میزان برتری ما نسبت به حریف کاسته شد. شرم آور است در حالی که بازی را تحت کنترل داشته باشی اما ببازی.

در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته سسنا با تک گل دقیقه 17 خیمه نز مقابل میهان خود کالیاری به برتری رسید.

برنامه ادامه رقابت های هفته هفدهم به این شرح است:

* لاتزیو - اودینزه

* باری - پالرمو

* کاتانیا - برشا

* کیه وو - یوونتوس

* فیورنتینا - اینتر (به تعویق افتاد)

* ناپولی - لچه

* پارما - بولونیا

* سامپدوریا - جنوآ

جدول رده بندی:

1- میلان 36 امتیاز - یک بازی بیشتر

2- یوونتوس 30 امتیاز (تفاضل گل 15+)

3- ناپولی 30 امتیاز (تفاضل گل 8+)

4- لاتزیو 30 امتیاز (تفاضل گل 7+)

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18- سسنا 15 امتیاز (تفاضل گل 9-)

19- لچه 15 امتیاز (تفاضل گل 17-)

20- باری 10 امتیاز