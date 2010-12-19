حمیدرضا فروزنده در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد از پیشرفت فیزیکی 13.5 درصدی پتروشیمی لردگان خبر داد و گفت: این طرح با سرمایه گذاری ریالی یک هزار و 587 میلیارد ریال، 366 میلیون یورو سرمایه گذاری ارزی و شش هزار و 528 میلیارد ریال سرمایه گذاری ثابت در دست اجراست.

وی با تاکید بر اینکه پتروشیمی لردگان بیشترین جذب سرمایه‌گذاری اقتصادی در این استان را خواهد داشت، افزود: تاکنون 740 میلیارد ریال اعتبار در این مجتمع هزینه شده است.

فروزنده با بیان اینکه مجری طرح برای تسریع در ساخت این طرح، 300 میلیارد ریال از پتروشیمی ایران استقراض گرفته است، اداهم داد: تاکنون ساخت کمپروسورهای واحد آمونیاک در این واحد صنعتی 63 درصد و نصب اسکلت پایپ رک 11 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

معاون برنامه‌ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری ظرفیت تولید پتروشیمی لردگان را یک میلیون و 73 هزار تن اوره و 670 تن آمونیاک اعلام کرد و گفت: با ایجاد و راه‌اندازی این طرح عظیم ملی افزون بر 570 نفر اشتغال مستقیم در این شهرستان فراهم می‌شود.

وی همچنین در ادامه از پیشرفت فیزیکی 42 درصدی پروژه فولاد چهارمحال و بختیاری از دیگر طرح‌های صنعتی بزرگ در این استان خبر داد و گفت: در صورت تامین منابع مالی بخش احیا اواخر سال آینده به بهره برداری می‌رسد.

فروزنده خاطرنشان کرد: این پروژه تا پایان دی‌ماه وارد عملیات ساخت بخش ریخته‌گری و کوره‌ها می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در صورت اجرای طرح‌های توسعه‌ای، ظرفیت تولید این کارخانه به بیش از‌ چهار میلیون تن فولاد در سال قابل افزایش است.

فروزنده در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت تهیه و تدوین سند آمایش سرزمین در این استان افزود: تاکنون سند آمایش سرزمین استان تهیه نشده که این مسئله می‌تواند بسیاری از اقدامات و فعالیتهای مهم و تاثیرگذار استان را تحت الشعاع خود قرار دهد.

وی ادامه داد: تکمیل دیرهنگام سند آمایش سرزمین استان به توسعه نامتوازن بخشهای مختلف انجامیده و این امر باعث می‌شود که اقدامات و فعالیتهای موثر و مثبتی که در استان انجام گرفته، کارآمدی خود را از دست بدهند.

معاون برنامه‌ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه سند آمایش سرزمین بستر مناسبی را در راستای توسعه اقتصادی استان فراهم می‌کند، گفت: بعد از اصل 44 قانون اساسی و سند چشم‌انداز 20 ساله، سند آمایش سرزمین مهمترین سندی است که در سرعت بخشی به رشد و توسعه همه جانبه نقش مهمی دارد.

وی تصریح کرد: برهمین اساس اولویت نخست معاونت برنامه‌ریزی استانداری تهیه و تدوین سند آمایش سرزمین استان است که برای تهیه آن یک میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.

معاون برنامه‌ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به میانگین پیشرفت فیزیکی طرح‌های عمرانی در این استان گفت: میانگین پیشرفت فیزیکی طرح‌های عمرانی در این استان تا آخر شهریورماه 45 درصد بود که هم اکنون به 55 درصد رسیده است.

وی افزود: این رقم با توجه به تخصیص 75 درصدی اعتبارات رقم پایینی است که باید تلاش کنیم تا در مدت باقیمانده سال خودمان را به فرم ایده‌آل برسانیم.