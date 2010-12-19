حریف ذوب آهن به رده پنجم جدول لیگ برتر عربستان صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شنبه شب در دیداری معوقه از هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های عربستان تیم فوتبال الشباب در ورزشگاه امیر فیصل بن فهد شهر ریاض به مصاف القادسیه رفت و موفق شد این تیم را با نتیجه 3 بریک از پیش رو بردارد.

برای الشباب در این بازی خانگی ناصر الشمرانی (3 و 53) و عبدالعزیز السعران (58) گلزنی کردند و تک گل تیم القادسیه توسط احمد الصویلح در دقیقه 6 به ثمر رسید.

الشباب که در گروه D مسابقات لیگ قهرمانان آسیا با تیم‌های ذوب آهن ایران، الامارات امارات و الریان قطر همگروه است، با پیروزی در دیدار شب گذشته 25 امتیازی شد و به رده پنجم جدول رده بندی لیگ برتر عربستان صعود کرد.

جدول رده بندی لیگ برتر عربستان به شرح زیر است:

1- الهلال 28 امتیاز - تفاضل گل 20+ (12 بازی) - حریف سپاهان

2- النصر 28 امتیاز - تفاضل گل 14+ (15 بازی) - حریف استقلال

3- الاتحاد 28 امتیاز - تفاضل گل 13+ (14 بازی) - حریف پرسپولیس

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5- الشباب 25 امتیاز (13 بازی) - حریف ذوب آهن

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13- القادسیه 12 امتیاز (14 بازی)

14- الحزم 6 امتیاز (14 بازی)