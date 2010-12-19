برخی مدیران به ارباب رجوع هیچ توجهی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا ذاکر اصفهانی شامگاه شنبه در جلسه تودیع و معارفه مدیرکل دفتر ارزیابی و رسیدگی به شکایات استانداری اصفهان با بیان اینکه تمامی مدیران باید نسبت به احترام به ارباب رجوع اهمیت ویژهای قائل شوند، افزود: با بازرسیهایی که برخی مواقع انجام میشود، به این نتیجه رسیدهایم که برخی از مسئولان به ارباب رجوع توجهی نمیکنند که این مسئله جای تاسف دارد.
وی با بیان اینکه وظیفه دفتر ارزیابی و رسیدگی به شکایات استانداری اصفهان مچگیری از مدیران و کارمندان نیست، اظهار داشت: متاسفانه نگاه اشتباهی به وظایف دفتر رسیدگی به شکایات استانداری اصفهان وجود دارد و همه تصور میکنند که وظیفه این دفتر مچگیری است اما باید توجه داشت که این نگاه اشتباه است و وظیفه این دفتر مچگیری نیست.
استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه نگاه جامعه، کارمندان و مدیران به دفتر ارزیابی و رسیدگی به شکایات استانداری اصفهان باید اصلاح شود، تصریح کرد: این دفتر در جهت تامین امنیت روحی و روانی افراد و مدیران شکل گرفته و وظیفه دیگری ندارد.
وی اضافه کرد: وظیفهای که دفتر ارزیابی و رسیدگی به شکایات استانداری اصفهان دارد، در کنار رسیدگی به شکایات و کمکاریهای صورت گرفته، تشویقی نیز به شمار میرود و گاهی رویه تشویقی آن از رویه تنبیهی بسیار بیشتر است.
ذاکراصفهانی با بیان اینکه همه موظف هستند به چارت و تشکیلات سازمانی احترام گذاشته و در چارچوب این تشکیلات عمل کنند، تاکید کرد: اقتدار سازمانی در استان اصفهان باید به اندازهای باشد که تمامی افراد از مافوق خود تبعیت کنند و کارمندان و مسئولان انجام فعالیتهای مختلف را موظف به پاسخگویی کنند.
وی با تاکید بر اینکه اقتدار مدیران، سازمان را به سمت پیشرفت و توسعه هدایت میکند، ادامه داد: در صورتیکه مدیران اقتدار لازم را داشته باشند، سازمان به سمت تعالی و پیشرفت حرکت میکند اما در غیر این صورت شاهد این امر نخواهیم بود.
استاندار اصفهان با بیان اینکه آسیبپذیری در استانداری اصفهان کاهش یافته است، بیان داشت: در برخی مواقع کارشکنیهایی انجام شده که امیدواریم این حرکتهای کوچک و ناچیز به اتمام برسد و همه در جهت خدمترسانی به اربابان رجوع گام بردارند.
مدیرکل جدید دفتر ارزیابی و رسیدگی به شکایات استانداری اصفهان نیز در این مراسم اظهار داشت: مسئولان و مدیران مربوطه باید در صورت کمکاری جوابگوی عمل خود باشند که امیدواریم با حمایت استانداری اصفهان شاهد این کمکاری نباشیم.
جعفر رضاشهرضا با تاکید بر اینکه توجه به اربابان رجوع در ادارات مختلف همواره مورد تاکید بوده است، گفت: رهبر معظم انقلاب همواره نسبت به تکریم ارباب رجوع تاکید داشتهاند و توصیههای فراوانی در این ارتباط دارند.
وی با تاکید بر هماهنگی دستگاهها و مدیران در استان اصفهان، افزود: وجود هماهنگی میان دستگاهها و مدیران، راه مطلوبی برای پیشرفت و خدمت رسانی به شمار میرود که تمامی افراد شاغل در دستگاههای دولتی باید به این امر مهم توجه داشته باشند.
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