روند صلح به کمایی عمیق رفته است/ پیشنهادات آمریکا فایده ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، نبیل شعث در گفتگو با خبرنگاران در "بیت ساحور" در کرانه باختری اظهار داشت: روند صلح با اسرائیل در کمایی عمیق فرو رفته و پیشنهادات آمریکا برای از سرگیری مذاکرات صلح مطلقا بی فایده است.

وی تصریح کرد: در سایه چنین پیشنهاداتی هیچکس خواهان از سرگیری مذاکره نیست چرا که این پیشنهادات بی اعتبار است و فلسطینی ها به [راه حلی] کمتر از تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای 1967 به پایتختی قدس و بازگشت آوارگان راضی نخواهد شد.

شعث با بیان اینکه فلسطینی ها به اصلاح توازن با اسرائیل نیاز دارند مبارزه مسلحانه در شرایط کنونی را بعید دانست و در این راستا به نمونه مبارزه در آفریقای جنوبی اشاره کرد که مبتنی بر 4 رکن مبارزه مردمی، تحرکات بین المللی، وحدت ملی و بازسازی نهادهای دولتی بود.

خاطرنشان می شود کنگره آمریکا روز پنجشنبه در راستای همسویی با رژیم صهیونیستی در نشستی ضمن مخالفت با طرح ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای توسل به شورای امنیت با هدف شناسایی فلسطین اعلام کرد که به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین بدون موافقت رژیم صهیونیستی امکانپذیر نخواهد بود.