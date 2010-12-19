حسین میرشفیعی در حاشیه سفر یکروزه به بروجن در گفتگو با خبرنگار مهر در بروجن اظهار داشت: در حال حاضر 151 هزار کیلومتر راه روستایی در محدوده روستاهای بالای 20 خانوار در کشور وجود دارد که بیش از 85 هزار کیلومتر آن تاکنون آسفالت شده است.
وی افزود: تاکنون حدود 60 درصد راههای روستایی بالای 20 خانوار کشور آسفالت شده که با برنامهریزیهای انجام شده میزان آسفالت راههای روستایی کشور به زودی به 110 هزار کیلومتر افزایش مییابد.
میرشفیعی بهسازی و ایمنسازی راههای روستایی را از برنامههای پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه اعلام کرد و گفت: ساماندهی حمل و نقل راههای روستایی از دیگر برنامههایی است که تحقق و اجرایی شدن آن در برنامه پنجم توسعه پیشبینی شده است.
وی خاطرنشان کرد: در ستاد مدیریت سوخت کشور نیز برنامهریزیهایی به منظور ارتقای سطح کیفی و ایمنسازی جادههای روستایی و ساماندهی وضعیت حمل و نقل راههای روستایی صورت پذیرفته که در سال آینده به مرحله اجرا میرسد.
وی بر ضرورت نظارت بر اجرای صحیح بهرهبرداری از راههای روستایی در کشور تاکید کرد و گفت: تهیه و تنظیم طرح جامع شبکه حمل و نقل روستایی، برنامهریزی و پیگیری تامین اعتبارات لازم برای تحقق اهداف قانونی برنامه پنج ساله مربوط به راههای روستایی، نظارت عالیه بر روند اجرای به موقع و با کیفیت پروژههای راه روستایی، ارزیابی عملکرد مجریان و ادارات کل راه و ترابری استانها در رابطه با راههای روستایی و جلب مشارکتهای مردمی و سازمانهای غیردولتی برای احداث و نگهداری راههای روستایی را از مهمترین برنامههای در دست اقدام برشمرد.
معاون ساخت و نگهداری راههای روستایی وزیر راه و ترابری در ادامه با اشاره به وضعیت جادههای ارتباطی در استان چهارمحال و بختیاری گفت: استان چهار محال و بختیاری به لحاظ اینکه از پیشرفت خوبی در مسیر تحقق آسفالت راههای روستایی برخوردار بوده و از دیگر استانها جلوتر است برهمین اساس انتظار میرود اهداف برنامههای پنجم کشور در این استان ظرف دو سال آینده به نتیجه برسد.
بهسازی جاده سفید دشت دهنو، آسفالت جاده دهنو به امامزاده علی بن احمد، تامین آسفالت جاده کلبی بک ـ آورگان، آسفالت جاده آمام قیس در بخش گندمان و بهسازی و آسفالت جاده بلداجی به نصیرآباد ـ سناجان و حسین آباد در سال آینده از مهمترین مصوبات جلسه شورای اداری شهرستان بروجن با حضور میرشفیعی معاون ساخت و نگهداری راههای روستایی وزیر راه و ترابری بود.
نظر شما