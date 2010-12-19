مهلت ویرایش و تکمیل اطلاعات داوطلبان دستیاری آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، 15 هزار و 234 نفر در سی و هشتمین دوره پذیرش دستیار تخصصی پزشکی ثبت نام کرده اند که از این تعداد 8 هزار و 418 نفر زن و 6 هزار و 816 نفر مرد هستند.

بیشترین میزان شرکت کننده به ترتیب در شهرهای تهران با 4 هزار و 750 نفر، اصفهان با یک هزار و 350 نفر و مشهد با یک هزار و 290 نفر بوده اند.

ویرایش و تکمیل اطلاعات ثبت نامی به صورت اینترنتی خواهد بود و داوطلبان با ورود به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس www.sanjeshp.ir می توانند با استفاده از کد رهگیری اطلاعات خود را تکمیل کنند.

سی و هشتمین دوره پذیرش دستیار تخصصی پزشکی در 18 حوزه امتحانی و روز پنجشنبه 28 بهمن ماه برگزار می شود و کارت ورود به جلسه نیز به صورت اینترنتی در روزهای 26 و 27 بهمن ماه توزیع می شود.