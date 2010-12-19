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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۹:۳۷

از امروز به مدت 2 روز/

مهلت ویرایش و تکمیل اطلاعات داوطلبان دستیاری آغاز شد

مهلت ویرایش و تکمیل اطلاعات داوطلبان دستیاری آغاز شد

مهلت ویرایش و تکمیل اطلاعات ثبت نامی داوطلبان سی و هشتمین دوره پذیرش دستیار تخصصی پزشکی از ساعت 8 صبح امروز یکشنبه 28 آذرماه آغاز شده است و تا ساعت 23 روز سه شنبه 30 آذر ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، 15 هزار و 234 نفر در سی و هشتمین دوره پذیرش دستیار تخصصی پزشکی ثبت نام کرده اند که از این تعداد 8 هزار و 418 نفر زن و 6 هزار و 816 نفر مرد هستند.

بیشترین میزان شرکت کننده به ترتیب در شهرهای تهران با 4 هزار و 750 نفر، اصفهان با یک هزار و 350 نفر و مشهد با یک هزار و 290 نفر بوده اند.

ویرایش و تکمیل اطلاعات ثبت نامی به صورت اینترنتی خواهد بود و داوطلبان با ورود به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس www.sanjeshp.ir می توانند با استفاده از کد رهگیری اطلاعات خود را تکمیل کنند.

سی و هشتمین دوره پذیرش دستیار تخصصی پزشکی در 18 حوزه امتحانی و روز پنجشنبه 28 بهمن ماه برگزار می شود و کارت ورود به جلسه نیز به صورت اینترنتی در روزهای 26 و 27 بهمن ماه توزیع می شود.

کد مطلب 1212558

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