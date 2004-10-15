بوش همانند حلقه اي در انگشتان شارون است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه الجزيره عربستان ، بربنت اسكوكرافت افزود: آريل شارون نخست وزير اسرائيل جرج بوش را مانند يك انگشتر در انگشت كوچك خود كرده است ( تحت سيطره و نفوذ خود در آورده است).



وي همكاري دولت بوش با سازمان ملل متحد و سازمان آتلانتيك شمالي " ناتو " در افغانستان و عراق را تلاشي ناكام و مايوس كننده براي نجات ماجراجويي شكست خورده بوش توصيف كرد .



اسكوكرافت كه با روزنامه فاينشيال تايمز انگليس گفتگو مي كرد، افزود: موضع يكجانبه گرايانه دولت بوش باعث تضعيف روابط آمريكا با هم پيمانان اين كشور در ناتو شده است.



وي گفت : هنگامي كه عملياتي انتحاري روي مي دهد و اسرائيل با عمل انتقامجويانه پاسخ مي دهد شارون با رئيس جمهور بوش تماس مي گيرد تا به وي اعلام كند كه در صف مقدم جنگ بر ضد تروريسم است و بوش نيز با پاسخ مثبت از اقدامات وي دفاع مي كند.



اسكوكرافت جمهوريخواه با اشاره به طرح عقب نشيني يك جانبه ارائه شده از سوي آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي به آن به ديده شك و ترديد نگاه كرد.



مشاور امنيت ملي اسبق آمريكا ابراز اميدواري كرد كه جرج بوش در صورت انتخاب مجدد تغييرات گسترده اي در سياست هاي خود ايجاد كند.



وي بر ضرورت توجه آمريكا به اروپا براي تعامل با مشكلاتي كه در جهان وجود دارد، تاكيد كرد.



شايان ذكر است اسكوكرافت به جرج بوش در سال 2002 هشدار داده بود براي جنگ بر ضد عراق عجله به خرج ندهد.