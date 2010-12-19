به گزارش خبرگزاری مهر، دراین بخش کلیه فیلمهای بلند سینمایی، بلند ویدئویی، مستند و کوتاه داستانی که با موضوعات جایگاه تعالیم حیات بخش اسلام به عنوان مهمترین عامل وحدت و تعامل مردم کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی، توجه به مزیتهای معنوی و فرهنگی این منطقه به عنوان خواستگاه کهنترین فرهنگهای جهانی به مثابه عامل مهم در روابط بین ملتها و دولتها و... در جهان از سال 2005 به بعد تولید شدهاند میتوانند در این بخش شرکت کنند.
در بخش بینالملل جشنواره فیلم کیش علاوه بر مسابقه فیلمهای بلند سینمایی، آثار بلند ویدئویی، مستند و کوتاه داستانی جایزه پیامبر اعظم (ص) و جایزه فردوسی پیشبینی شده است.
جشنواره بینالمللی فیلم کیش با شعار میراث مشترک، آینده مشترک از چهارم تا هشتم اردیبهشتماه 1390 در جزیره کیش برگزار میشود. متقاضیان شرکت در جشنواره باید فرم ثبت نام را به همراه اصل آثار خود، حداکثر تا پایان وقت اداری روز 16بهمنماه به دبیرخانه جشنواره تحویل دهند یا ارسال کنند.
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