نیروگاه بوشهر فاقد آلودگی/ برق نیروگاه بوشهر ماه آتی وارد مدار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالله صولت ثنا شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران در گرگان افزود: نیروگاه بوشهر برای کشور بسیار تاثیرگدار است و با ضریب ایمنی بالا احداث شده است و ازمیزان اطمینان بالایی برخوردار است.

وی اظهار داشت: برق نیروگاه هسته ای بوشهر تا یکماه دیگر وارد مدار می شود.

شهریاری شخصت برجسته علمی و اخلاقی بود

وی به ترور دانشمند هسته ای ایران دکتر شهریاری اشاره و اضافه کرد: دکتر شهریاری از شخصیتهای برجسته از لحاظ علمی و اخلاقی بوداما اینگونه نیست که اگر شهریاری نباشد کسی نیست که کارش را انجام دهد و این استاد شهید دانشجویان زیادی پرورش داده است.

صولت ثنا یادآورشد: هر کدام از دانشجویان انرژی اتمی کشور آسیب ببینند کسانی هستند که کارهای علمی شان را انجام دهند و پتانسیل های علمی به اندازه کافی در کشور وجود دارد.



همکاریهای جدید سازمان انرژی اتمی





معاون کاربردهای فناوریهای نوین سازمان انرژی هسته ای از همکاری این سازمان با وزارت بهداشت و برخی از شرکتهای صاحب فناوری ودانشگاه شهید بهشتی خبر داد و گفت: وزارت بهداشت در زمینه دستگاههای سرطان برای استانها برنامه هایی دارد.

وی انرژی اتمی را رشته ای فرا رشته ای دانست و افزود: تمامی رشته ها از جمله مکانیک، برق، و .. می توانند در هسته ای کاربرد داشته باشند.

صولت ثنا افزود: برای ورود رشته های انرژی اتمی به دیگر استانها نیازمند برنامه ریزی کلان کشور است.

وی به طرحها و برنامه های آینده این سازمان در استانها اشاره کرد و گفت: افزایش چند راکتور تحقیقاتی نیازمند مطالعات است و باید به درستی آنالیز شود.



معاون کاربردهای فناوریهای نوین سازمان انرژی اتمی کشوراظهار داشت: درحال حاضر این سازمان در دانشگاههای گلستان فعالیتی ندارد، درحالی که استفاده از ایده های اساتید گلستان از جمله برنامه هاست.

وی اظهار داشت: در زمینه های پرتودهی محصولات کشاورزی، ساخت راکتورهای کوچک که یک پیشنهاد است، درحال مطالعات فنی و اقتصادی هستیم و اگر نتیجه مطلوب داشت، سرمایه گذاری می شود.

تغییر در نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته ای کشور

صولت ثنا از تغییر و تحولات در نمایشگاه بعدی دستاوردهای انرژی هسته ای در کشور خبر داد و گفت: راه اندازی یک غرفه ویژه معاونت کاربردهای فناوری که در آن یکسری از کاربردهای صنعتی و فناوریهای هسته ای اضافه خواهد شد از جمله برنامه هاست.

وی گفت: در نمایشگاه های بعدی پژوهشهای علوم و فنون هسته ای نیز ارائه خواهد شد.