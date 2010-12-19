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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۱۵

معاون سازمان انرژی اتمی:

نیروگاه بوشهر فاقد آلودگی/ برق نیروگاه بوشهر ماه آتی وارد مدار می شود

نیروگاه بوشهر فاقد آلودگی/ برق نیروگاه بوشهر ماه آتی وارد مدار می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون کاربردهای فناوریهای نوین سازمان انرژی اتمی کشور گفت: نیروگاه بوشهر هیچ آلودگی محیطی برای کشور و کشورهای دیگر ایجاد نمی کند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالله صولت ثنا شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران در گرگان افزود: نیروگاه بوشهر برای کشور بسیار تاثیرگدار است و با ضریب ایمنی بالا احداث شده است و ازمیزان اطمینان بالایی برخوردار است.

وی اظهار داشت: برق نیروگاه هسته ای بوشهر تا یکماه دیگر وارد مدار می شود.
 
شهریاری شخصت برجسته علمی و اخلاقی بود
 
وی به ترور دانشمند هسته ای ایران دکتر شهریاری اشاره و اضافه کرد: دکتر شهریاری از شخصیتهای برجسته از لحاظ علمی و اخلاقی بوداما اینگونه نیست که اگر شهریاری نباشد کسی نیست که کارش را انجام دهد و این استاد شهید دانشجویان زیادی پرورش داده است.
 
صولت ثنا یادآورشد: هر کدام از دانشجویان انرژی اتمی کشور آسیب ببینند کسانی هستند که کارهای علمی شان را انجام دهند و پتانسیل های علمی به اندازه کافی در کشور وجود دارد.
 
همکاریهای جدید سازمان انرژی اتمی 

معاون کاربردهای فناوریهای نوین سازمان انرژی هسته ای از همکاری این سازمان با وزارت بهداشت و برخی از شرکتهای صاحب فناوری ودانشگاه شهید بهشتی خبر داد و گفت: وزارت بهداشت در زمینه دستگاههای سرطان برای استانها برنامه هایی دارد.
 
وی انرژی اتمی را رشته ای فرا رشته ای دانست و افزود: تمامی رشته ها از جمله مکانیک، برق، و .. می توانند در هسته ای کاربرد داشته باشند.
 
صولت ثنا افزود: برای ورود رشته های انرژی اتمی به دیگر استانها نیازمند برنامه ریزی کلان کشور است.
 
وی به طرحها و برنامه های آینده این سازمان در استانها اشاره کرد و گفت: افزایش چند راکتور تحقیقاتی نیازمند مطالعات است و باید به درستی آنالیز شود.
 
معاون کاربردهای فناوریهای نوین سازمان انرژی اتمی کشوراظهار داشت: درحال حاضر این سازمان در دانشگاههای گلستان فعالیتی ندارد، درحالی که استفاده از ایده های اساتید گلستان از جمله برنامه هاست.
 
وی اظهار داشت: در زمینه های پرتودهی محصولات کشاورزی، ساخت راکتورهای کوچک که یک پیشنهاد است، درحال مطالعات فنی و اقتصادی هستیم و اگر نتیجه مطلوب داشت، سرمایه گذاری می شود.
 
تغییر در نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته ای کشور
 
صولت ثنا از تغییر و تحولات در نمایشگاه بعدی دستاوردهای انرژی هسته ای در کشور خبر داد و گفت: راه اندازی یک غرفه ویژه معاونت کاربردهای فناوری که در آن یکسری از کاربردهای صنعتی و فناوریهای هسته ای اضافه خواهد شد از جمله برنامه هاست.
 
وی گفت: در نمایشگاه های بعدی پژوهشهای علوم و فنون هسته ای نیز ارائه خواهد شد.
کد مطلب 1212579

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