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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۳۷

برای حمایت در انتخابات AFC ؛

بن همام سه شنبه با رئیس سازمان تربیت بدنی دیدار می‌کند

بن همام سه شنبه با رئیس سازمان تربیت بدنی دیدار می‌کند

رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا سه شنبه هفته جاری در سفر به ایران با رئیس سازمان تربیت بدنی نشستی ویژه را برگزار خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنابر اعلام مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال محمد بن همام رئیس قطری کنفدراسیون فوتبال آسیا دوشنبه شب در راس هیئتی 5 نفره وارد تهران خواهد شد و ضمن بازید از کمپ تیم های ملی و شرکت در مراسم افتتاح زمین چمن مصنوعی کمپ، زمین فوتبال ساحلی و کلنگ زنی آکادمی فوتبال بانوان و مرکز پزشکی ورزشی با رئیس سازمان تربیت بدنی دیدار خواهد کرد.

وی تصریح کرد: این سفر فرصتی است تا ضمن معرفی وضعیت توسعه فوتبال ایران، راهکارهای جذب بیشترکمک های AFC برای ادامه روند توسعه فوتبال ایران را افزایش دهیم.

قرار است بعدازظهر روز سه شنبه درنشست ویژه ای بین محمد بن همام با رئیس سازمان تربیت بدنی مذاکرات لازم در جهت حمایت از دکتر سعیدلو و علی کفاشیان در انتخابات نایب رئیسی و هیئت رئیسه کنفدراسیون فوتبال آسیا انجام شود.

کد مطلب 1212582

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