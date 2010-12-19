فریدون رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم لوله as نماینده سال گذشته استان فارس بود که مسئولان این تیم به خاطرمشکلات ایجاد شده از سوی کارخانه نتوانست به تیمداری ادامه دهند و به همین دلیل از حضور دوباره در لیگ برتر عذرخواهی کردند. اما سهمیه فارس به قوت خود باقی بود.

سرپرست تیم بسکتبال BA تصریح کرد: باید سهمیه استن فارس حفظ می‎شد. همه مسئولان استانی و مدیرعامل کارخانه BA هم در این زمینه حمایت کردند تا با تشکیل تیم این سهمیه برای استان فارس باقی بماند.

* برای حضور در لیگ برتر تعهد مالی هم به فدراسیون بسکتبال پرداخت کردید. ظاهرا از سوی فدراسیون اعلام شده بود که پذیرش نماینده شیراز منوط به پرداخت ضمانت نامه نقدی است!

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر یادآور شد: فدراسیون نمی‎خواست مشکلاتی که سال گذشته از طرف نماینده فارس (پاسارگاد) ایجاد شده بود، تکرار شوند. اعلام پرداخت ضمانت نامه نقدی به این دلیل بود اما BA مشکلی نداشت که بخواهد تعهد مالی بدهد. ما بدون تعهد مالی در لیگ برتر شرکت کردیم.

رئیسی در مورد حامیان مالی تیم بسکتبال BA شیراز گفت: طبق توافق مسئولان کارخانه BA و اداره کل تربیت بدنی استان فارس، هر یک از این طرفین پرداخت 50 درصد هزینه‎های لازم برای تیم را بر عهده گرفته‎اند. اداره کل تربیت بدنی هم متعهد شده که تا پایان مسابقات تیم را حمایت کند.

سرپرست تیم بسکتبال BA شیراز با یادآوری که اینکه لوله as سال گذشته عنوان هفتم رقابت‎های لیگ برتر را به دست آورد، خاطرنشان کرد: امسال BA اگر عنوانی بهتر از این به دست نیاورد بدتر از این هم عمل نخواهد کرد. البته چهره واقعی تیم را باید ازهفته چهارم مسابقات به بعد ببینید.

وی با اشاره به اینکه مسعود قاسمی سرمربی تیم بسکتبال BA است، تاکید کرد: ترکیب بازیکنان بومی که سال گذشته برای لوله as بازی کردند، حفظ شده است. ضمن اینکه قرار است دو بازیکن خارجی هم به خدکت بگیریم.

* یکی از نام‎های پیشنهادی برای نماینده شیراز "حافظ سعدی" بود. چه شد که از این نام استفاده نشد؟

فریدون رئیسی در پاسخ به این سوال پایانی خبرنگار مهر گفت: ابتدا قرار بود بابودجه فرهنگی استانداری فارس در مسابقات شرکت کنیم که در این صورت نام حافظ سعدی را برای تیم انتخاب می‎کردیم. اما بعد از منتفی شدن این قضیه استفاده از نام کارخانه یعنی BA نهایی شد.