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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۰۴

فیلم "بلندترین شب سال" 30 آذرماه پخش می‌شود

فیلم "بلندترین شب سال" 30 آذرماه پخش می‌شود

فیلم تلویزیونی "بلندترین شب سال" به کارگردانی منوچهر هادی و محصول گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما 30 آذرماه روی آنتن شبکه یک می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم تلویزیونی به تهیه‌کنندگی علی اکبری کریمی تهیه می‌شود. "بلندترین شب سال" داستان رحیم یک پسر روستایی است که به انگیزه شرکت در یک آزمون استخدامی شب یلدا از تبریز به تهران می‌آید، تقدیر به گونه‌ای رقم می‌خورد او شب را در خیابان به صبح برساند و...

در این فیلم حسین عابدینی، علی سلیمانی، ناصر گیتی‌جاه، عطیه معصومی، صدیقه کیانفر، علیرضا اسدی، محمدرضا داودنژاد و یکتا ناصر بازیگران این فیلم تلویزیونی هستند. فیلم "بلندترین شب سال" 30 آذرماه از شبکه یک روی آنتن رفت.

عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده: پدرام کریمی، مجری طرح و مدیر تولید: مهرداد زکی زاده، مدیر تصویربرداری: اسماعیل آقاجانی، صدابردار: وحید دوزنده، طراح گریم: مهرداد کریمی، طراح صحنه و لباس: مانی خرمشاهی، صداگذار: محمدرضا یوسفی، تدوین: منوچهر هادی،  دستیار و برنامه‌ریز: نغمه نظری، صداگذار و میکس: محمدرضا یوسفی، آهنگساز: سعید ذهنی و عکاس: آرش صادقی.

کد مطلب 1212585

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