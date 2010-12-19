شاخصهای ارتقای سطح توسعه خراسان شمالی بررسی می شود

موسی الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: برای تحقق توسعه یافتگی استان خراسان شمالی و رساندن آن به میانگین کشوری باید این استان با سایر استانهای مشابه مقایسه، و میزان امکانات، استعدادها و ظرفیتهای آن سنجش شود تا معلوم شود که نسبت به میانگین کشوری و با در نظر گرفتن رشد سالانه، طی سه سال چه مقدار اعتبار به استان اختصاص یابد که به توان به میانگین کشوری برسد.

وی تصریح کرد: رساندن استان به میانگین کشوری در شاخصهای توسعه طی سه سال یکی از مصوبه های سومین سفر استانی هیئت دولت به خراسان شمالی بوده است.



وی افزود: انتظار داریم که مدیران استانی خیلی جدی این موضوع را پیگیری کنند تا استان بتواند در بودجه سال 90 سهم خوبی از اعتبارات را به خود اختصاص دهد.



ثروتی گفت: 20 پروژه در حوزه انتخابیه بجنورد، جاجرم و مانه و سملقان برای گرفتن اعتبار اجرا به مجوز کمیسیون ماده 32 نیاز دارد.



نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم چنین بیان کرد: با توجه به این که بخشنامه بودجه 90 ابلاغ شده و تا بودجه ریزی هم زمان زیادی باقی نمانده است، مدیران استانی باید برای اخذ این مجوز در مدت باقی مانده تلاش کنند که در غیر این صورت، اجرای آنها معطل خواهد ماند.



نماینده مردم بجنورد، جاجرم و مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی از جمله این پروژه ها را پروژه تربیت معلم، مجتمع جامع توانبخشی، طرحهای مصوب سفرهای هیئت دولت به استان مانند انتقال زندان بجنورد، سد قردانلو و آبیاری و زهکشی پایین دست سدها برشمرد.