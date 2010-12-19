جام جهانی 2022 فرصتی برای معرفی اسلام/ روند آرام ساخت مسجد نیویورک

روند ساخت مسجد و مرکز اسلامی بزرگ نیویورک به‌آرامی درجریان است

متولی ساخت مسجد و مرکز اسلامی بزرگ نیویورک که طرحهای وی در نزدیک محل انفجارهای یازدهم سپتامبر در سراسر امریکا مورد مخالفت متعصبان و نژادپرستان قرار گرفته اعلام کرد که امید برای ساخت این پروژه بسیار است و به رغم مخالفتها روند ساخت این مسجد در جریان است.

امام فیصل عبدالرئوف متولی ساخت مسجد بزرگ نیویورک نزدیک منطقه صفر( محل انفجارهای یازدهم سپتامبر) ابراز امیدواری کرد که بتواند از این فرصتی که به وجود آمده استفاده کند و گروه کوچک و غیر انتفاعی خود را به یک جنبش جهانی تبدیل کند که به تکثر ادیان و فرهنگها احترام می‌گذارند.

رئوف اظهار داشت که وی امیدواراست مراکز بین دینی چون مرکزی که خود در نظر دارد در مرکز اسلامی نیویورک جای دهد در سراسر جهان افزایش یابند و هر کدام از آنها فعالیتهای خود را به مبارزه با افراط‌گرایی و ترویج روابط بهترمیان پیروان ادیان مختلف اختصاص دهند.

وی همچنین افزود که درحال حاضر به بررسی امکان تأسیس تسهیلات دینی دیگری در سایر شهرهای امریکا، اندونزی و کوزوو می‌پردازد.

عبدالرئوف اظهار داشت ما به نوعی به لبه این بحث رسیده‌ایم. این بحران به ما نشان داد چه امری ممکن و چه امری غیرممکن است. همچنین ما از این بحران درس گرفتیم که همواره امیدی وجود دارد، امید به بهبود روابط مسلمانان و غیر مسلمانان این کشور و در سطح بین‌المللی.

هنوز هم بسیاری اعتقاد دارند امید به ساخت مرکز اسلامی پیشنهاد شده که فاصله اندکی با مرکز تجارت جهانی تخریب شده منهتن دارد بسیار اندک و مبهم است. اما جدا از تظاهراتهای که هراز چندگاهی برگزار می‌شود، لحن جنجال‌برانگیز متعصبان در مخالفت با ساخت این مسجد که طی ماه های آگوست و سپتامبر به اوج خود رسیده بود به نوعی فروکش کرده است و به نظر می‌رسد که هیچ مانع دولتی برای ساخت این مسجد وجود نداشته باشد. اما این پروژه 150 میلیون دلاری هنوز هم در فرآیند آرام ساخت و ساز قرار دارد.

مجری این طرح اظهار داشته است که شاید ساخت و ساز با فاصله زمانی سه سال آغاز شود. ستاد جمع آوری بودجه و کمکهای مسلمانان برای ساخت این مسجد هنوز آغاز نشده است و مجری طرح اظهار داشته درنظر دارد قسمت اعظم بودجه مورد نیاز را با فروش نوعی اوراق بهادار در بانکداری اسلامی وام بگیرد.

این برنامه به متولیان و طراحان اصلی ایده ساخت مسجد زمان بیشتری می‌دهد تا ساخت این مسجد را بیشتر در اذهان مردم امریکا نهادینه کنند. آنها این مرکز اسلامی را به عنوان یک تسهیلات 13 تا 15 طبقه‌ای برنامه‌ریزی کرده‌اند که دارای باشگاه ورزشی، مهدکودک، زمین بازی، سالن رویدادهای فرهنگی، استودیوهای هنری، گالری، یادبود یازدهم سپتامبر، نمازهانه دو طبقه با ظرفیت 2 هزار نفری باشد.

رئوف یادآور شد: ما بخشی از روایتهای یازدهم سپتامبر هستیم. بسیاری از اعضای جامعه اسلامی ما نیز قربانی این حملات شدند و خانواده و نزدیکان خود را در این حملات تروریستی از دست داده‌اند. ما مسئولیت داریم که در ساخت و بازسازی این منطقه مشارکت کنیم. این مرکز یک بیانیه ضد یازدهم سپتامبر است، اما متقاعد کردن عده ای در این کشور ساده نیست.

درحالی که مقامات شهر با ایجاد مانع بر سر راه ساخت این مسجد مخالف هستند، منتقدان ساخت آن را مخالفت و اهانت به قربانیان یازدهم سپتامبر می دانند. شهردار نیرویورک و رهبران مذهبی ادیان مختلف درمیان افرادی هستند که از ساخت این مسجد حمایت می‌کنند.

این در شرایطی است که طراح اصلی ایده مسجد نیوریورک به عنوان یک شخصیت اسلامی فعال با اشاره به اینکه که صرفاً به دنبال پذیرش این مسجد در امریکا نیست گفت: اینکه جامعه نسبت به ما تساهل نشان دهد کافی نیست، آنها باید ما را دوست داشته باشند.

مسجد جدید آمریکا به روی غیرمسلمانان گشوده شد

جامعه مسلمانان شهر هریسبورگ در ایالت پنسیلوانیا درهای مسجد تازه ساز خود را که با تبدیل یک کلیسای لوتری آن را بنا کرده به روی جامعه غیرمسلمان بازگذاشتند تا به رفع سوء باورها درباره اسلام کمک کنند.

این مسجد تازه ساز درهای خود را به روی غیر مسلمانان شهر گشوده و با استقبال و حضور 500 نفر از مردم از جمله لیندا تامسون شهردار این شهر رو به رو شد.

مسجد هادی با تغییر کلیسای سابق لوتری ها ساخته و افتتاح شد، از این رو اعضای این مسجد و جامعه اسلامی شهر هریسبورگ تصمیم گرفتند با برگزاری روز گشایش درهای مسجد و دعوت از همسایگان مسجد و غیرمسلمانان شهر به رفع سوء باورها و تعصبهای احتمالی بی پایه علیه اسلام کمک کنند.

فرانکلین کاری عضو کلیسای مشایخی پروتستان به پیروان سایر ادیان در این شهر ملحق شده و در دیدار خود از مسجد هریسبورگ به جامعه مسلمان این شهر خوش آمد گفتند.

کاری در اظهارات خود در این مسجد با تأکید بر اینکه اسلام به کرات دچار سوء تعبیر شده است گفت: مسلمانان نیز چون پیروان سایر ادیان در جستجوی صلح و دوستدار صلح هستند.

روز گشایش درهای مسجد که روز یکشنبه 21 آذر ماه برگزارشد دربرگیرنده تور راهنمایی به اماکن مختلف مسجد ، قرائت آیاتی از قرآن، سخنرانی و ضیافت ناهار بود.

سازمانهای اسلامی برای ساخت مسجد جدید ایسلند مشارکت کنند

انجمن مسلمانان ایسلند و مرکز فرهنگی اسلامی ایسلند از دولت خواستار دریافت بودجه برای ساخت مسجد در شهر ریکیاویک ایسلند شده‌اند اما مقامات شهر درخواست کردند این مسجد بعنوان یک پروژه مشترک میان دو انجمن اسلامی ساخته شود.

پل یالتاسن رئیس شورای طرح ریزی شهری اظهار داشت: به طور طبیعی ما دو بودجه مجزا برای ساخت مسجد در نظر نمی گیریم و از آنها می خواهیم که برای ساخت یک مسجد همکاری داشته باشند.

انجمن مسلمانان ایسلند طی 13 سال گذشته در این کشور فعالیت کرده و طی 9 سال گذشته خواستار دریافت بودجه برای ساخت یک مسجد بوده است.

یالتاسن اظهار داشت: این شهر بودجه چندانی برای ساخت مسجد در اختیار ندارد و این مسئله ای است که باید با مشارکت آن را حل کنیم .

همین مقام شورای شهر در گفتگو با یک نشریه اظهار داشته است که مخالف ارائه بودجه به انجمنهای دینی برای ساخت اماکن نیایشی است، اما از آنجا که این شهر چندین سال به مسلمانان ، مسیحیان ارتدکس روسیه و بودائیان وعده داده که محلی برای امور عبادی و نیایشی آنها در نظر می گیرد باید این وعده را تحقق بخشند.

انجمن مسلمانان ایسلند 13 سال پیش تأسیس شد و دارای 370 عضو است. تأسیس مرکز فرهنگی اسلامی ایسلند به دوسال پیش با 250 نفر عضو برمی گردد.

در ایسلند حدود 600 نفر مسلمان ساکن هستند که بیشتر آنها در شهر ریکیاویک یا در مجاورت این شهر سکونت دارند.

نیوزیلند متعهد به رعایت اصول ذبح حلال شد

مالزی و نیوزیلند توافقنامه‌ای درباره گواهی تأیید حلال محصولات گوشتی و غیرگوشتی که از نیوزیلند به مالزی صادر می شود امضا کردند.‌

دکتر عبدالعزیر جمال الدین مدیرعامل سازمان خدمات دامپزشکی پس از امضای این توافقنامه اظهار داشت: امضای الزامات محصولات گوشتی و غیرگوشتی حلال مالزی موجب می شود این کشور نگرانی درباره مسئله حلیت محصولات گوشتی و غیرگوشتی نیوزیلند نداشته باشد .

دیوید کرسی عضو کمیسیون عالی نیوزیلند در مالزی ، وین مک نی مدیرعامل سازمان امنیت غذای نیوزیلند و زین العابدین جعفر مدیر دپارتمان توسعه حلال مالزی نیز در مراسم امضای این توافقنامه حضور داشتند.

رشد بازار محصولات حلال میان مصرف کنندگان و تولید کنندگان غیر مسلمان به نوعی موجب رشد و گسترش صنعت این محصولات غذایی و اسلامی در سراسر جهان شده است.

در حال حاضر بسیاری از کشورهای غیر اسلامی سراسر جهان به منظور صدور محصولات گوشتی توافقنامه هایی مبنی بر الزام رعایت اصول شرعی و ذبح حلال محصولات گوشتی امضا کرده اند تا کشورهایی که از این محصولات وارد می کنند نگران مسئله حلیت گوشت ، فرآوردهای گوشتی و غیر گوشتی نباشند.

برگزاری جام جهانی در قطر فرصتی برای معرفی ارزشهای اسلامی است

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند بسیاری از مردم قطر اعتقاد دارند میزبانی قطر برای رقابتهای جام جهانی 2022 فیفا فرصتی ارزشمند برای معرفی ارزشها و سنتهای اسلامی به جهان را فراهم می‌کند.

بیش از 80 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی آنلاین که از سوی مرکز تحقیقاتی " الشرق" انجام شده اظهار داشتند که میزبانی قطر برای جام جهانی 2022 می تواند به ارتقای فرهنگ اسلامی کمک کند.

در این نظرسنجی انجام شده 16 درصد از شرت کنندگان با این ایده موافق نبوده و سه درصد به پرسش پاسخی نداده اند.

برخی متفکران و تحلیلگران اظهار می دارند که این رویداد بزرگ به قطر کمک می کند که در این فرصت به ارائه ارزشهای حقیقی و واقعی اسلام بپردازد که از سوی رسانه ها به شکل منفی به تصویر کشیده شده است.

احمد البینین از علمای مسلمان دوحه اظهار داشت: باید به مردم سراسر دنیا اسلام را به گونه ای معرفی کنیم که دریابند اسلام به واقع خشونت را نفی می کند.

تحلیلگران همچنین اعتقاد دارند متفکران قطری می توانند نقش مهمی در جام جهانی 2022 فیفا برای ارتقا فرهنگ و سنت اسلامی به شیوه خلاقانه ای برعهده گیرند.

دادگاه فرانسه از اخراج تبعیض آمیز زن محجبه حمایت کرد

بدنبال شکایت یک زن محجبه مسلمان در فرانسه از مرکز پرستاری از کودکان که وی را به علت حجاب اخراج کرده است، دادگاهی در فرانسه حکم نهایی را علیه وی صادر کرد.

موضوع حجاب و اخیرا برقع و روبنده در اروپا به نماد بحث برسر آزادی دینی در فرانسه تبدیل شده است.

شرکت پرستاری از کودکان بی‌بی‌لوپ که در تمام ساعات روز و تمام روزهای هفته فعال است در منطقه شمال غربی پاریس واقع شده و چندی پیش فاطمه عفیف مسلمان محجبه مسلمان را به علت حجاب و پوشش اسلامی اخراج کرد، این درحالی است که پوشش اسلامی وی نه برقع بود و نه روبنده.

در ماه سپتامبر گذشته پارلمان فرانسه با ممنوعیت پوشش برقع و روبنده در تمام اماکن عمومی مخالفت کرد. این ممنوعیت قرار است از فصل بهار اعمال شود.

ناتالی بالتو مدیر این مرکز پرستاری از کودکان اظهار داشت که نوع پوشش عفیف سیاستهای داخلی این مجموعه را نقض کرده بود، پرستاران این شرکت پوششی دارند که از نظر دینی خنثی باشد به همین دلیل از روپوش متحدالشکل استفاده می کنند.

عفیف از این شرکت برای اخراج ناعادلانه شکایت کرد، اما دادگاهی در فرانسه علیه وی رأی داد و از سیاستهای این شرکت پرستاری کودکان حمایت کرد.

مسلمانان روستایی در آذربایجان به ممنوعیت حجاب در مدارس اعتراض کردند

جمع کثیری از مسلمانان باکو که این هفته به منظور شرکت در مراسم عزاداری سیدالشهدا در روستایی نزدیکی باکو گردهم جمع شده بودند به ممنوعیت پوشش حجاب در مدارس اعتراض کردند.

شرکت کنندگان در مراسم عزاداری امام حسین (ع) شعارهایی علیه ممنوعیت حجاب برای دانش آموزان مقطع متوسطه سردادند.

ساکنان روستای نارداران در نزدیکی باکو همچنین مقاماتی که موجب محرومیت آنها از برق شده، مساجد را تخریب کرده و خواستار کم شدن صدای اذان می شوند را محکوم کردند.

مسلمانان این روستا همچنین حمایت خود را از حزب الله لبنان اعلام کرده و خرابکاریهای آمریکا در خاورمیانه، پاکستان و افغانستان را مورد انتقاد قرار دادند.

رسانه های آذربایجانی اوایل ماه جاری گزارش دادند وزیر آموزش این کشور اعلام کرده است که حجاب در مدارس نقض قانون آموزش این کشور است و باید آن را ممنوع اعلام کرد.

وزیر آموزش آذربایجان همچنین تأکید کرده است که ما مسلمان هستیم و این وزارتخانه از هیچکس نخواسته دین خود را ترک کند.

صدها نفر از مسلمانان در رابطه با این اظهارات روز 19 آذرماه در مقابل ساختمان وزارت آموزش تجمع کردند.

مسلمانان آمریکا رشد افراط ‌گرایی را به چالش می‌کشند

سازمان جهانی توسعه منابع و آموزش نخستین گزارش خود را بعنوان ابتکار عملی از سوی مسلمانان برای مقابله با افراط گرایی تحت عنوان "رویکرد اجتماعی به مبارزه با افراط گرایی" منتشر کرد.

ین گزارش یکی از ابتکارعملهای مسلمانان برای مقابله با رشد تفکرات افراط گرایانه و فراخوانی در آمریکا برای افزایش گفتگوهای ملی درباره رشد تهدید خشونت دینی محسوب می شود.

توصیه هایی که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته دربرگیرنده توسعه همکاریهای عمومی و خصوصی برای مقابله با ایدئولوژی خطرناک افراط گرایی این جنبشها، ایجاد اعتماد میان مقامات مسئول و جوامع مسلمان است.

هدیه میراحمدی رئیس سازمان جهانی توسعه منابع و آموزش ابراز امیدواری کرد این گزارش راهبردی به عنوان استراتژی اجرا شود که از رشد افراط گرایی در مرحله اول جلوگیری کند.

جوان زارات مشاور ارشد مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی قرار است به زودی جلسه ای با محوریت بحث درباره دستاوردهای این گزارش و اجرای آن برای تصمیم گیران کاخ سفید و کنگره صد و دوازدهم برگزار کند.

این جلسه با حضورهدیه میراحمدی رئیس سازمان جهنی توسعه منابع و آموزش، عمر الهدای مدیر ارشد برنامه و از علمای اسلامی مؤسسه صلح آمریکا، تیموتی کاری مشاور ارشد وزارت امنیت آمریکا، دکتر پیتر نیومان استاد مدعو دانشگاه جورج تاون و مدیر مرکز بین المللی مطالعات افراط گرایی و خشونت سیاسی در کالج کینگ لندن برگزار خواهد شد.

سازمان جهانی توسعه منابع و آموزش یک سازمان آموزشی بین المللی است که با هدف آگاهی سیاست عمومی نسبت به تمایز میان اسلام حقیقی و ایدئولوژی افراط گرایان فعالیت می کند و اجرای برنامه های اجتماعی را علیه رشد افراط گرایی با دستاویز دین برعهده دارد.

عدم شناخت اسلام دلیل اصلی مخالفت با ساخت مسجد در آمریکا است

درپی مخالفت بسیار ساکنان شهر تمکیولا در ایالت کالیفرنیا برای ساخت مسجد، برخی ساکنان این منطقه علت اصلی مخالفتهای خود را سنگینی بار ترافیک عنوان و اعلام کردند مخالفت آنها ارتباطی به دین و سیاست ندارد، اما مسلمانان علت اصلی این مخالفتها را عدم شناخت اسلام می‌دانند.

مرکز اسلامی فرهنگی تمکیولا درنظر دارد مسجدی به مساحت 2300 متر مربع در شمال شرقی این شهر بنا کند. کمیسیون طرح ریزی شهر طرح ساخت این مسجد را اول دسامبر ( 10 آذرماه) تصویب کرد اما ساکنان این شهر براساس قوانین شهری می توانند از شورای شهر درخواست کنند که این تصمیم را مورد تجدید نظر قرار دهند.

مخالفتها با ساخت این مسجد افرادی را دربرمی گیرد که به نوعی از اسلام هراس بوده و اسلام را براساس تبلیغات منفی رسانه ای به تروریسم مرتبط می دانند و همچنین افرادی که مدعی هستند تنها علت مخالفتشان با ساخت مسجد مسئله سنگین شدن ترافیک شهری است.

این درحالی است که حامیان ساخت این مسجد در ایالت تنسی اظهار می دارند تمامی این مخالفتها ریشه در ناآگاهی و جهل نسبت به مسلمانان دارد درحالی که مسلمانان چون سایر شهروندان افرادی مطیع قانون هستند.

مرکز اسلامی فرهنگی این شهر 12 سال پیش تأسیس شده و بیش از 100 خانواده در آن عضویت دارند.

طراحان شهری نیز ترافیک را به عنوان بخشی از تصمیم خود برای موافقت با ساخت این مسجد در نظر گرفتند، اگرچه این امر الزامی نبود اما مسئولان پیگیری طرح ساخت مسجد توافق کردند طرح اضافه کردن پارکینگ و استفاده از یک پارکینگ دیگر را در زمان ساخت درنظر بگیرند.

زمین این مسجد دارای مساحت 2300 متر مربعی است و در صورت ساخت از طراحی مدیترانه‌ای برخوردار خواهد شد، طراحی که در بسیاری از ساختمانهای این شهر مشاهده می‌شود؛ اما ساختمان اصلی دربرگیرنده یک گنبد سنتی خواهد بود. این مسجد در دو طبقه ساخته می‌شود و می تواند پاسخگوی نیاز 150 خانواده مسلمانی باشد که در این شهر و جوامع اطراف زندگی می‌کنند.

مرکز اسلامی این شهر از سال 2000 این زمین را در اختیار داشت اما برای هزینه‌های آن به زمان نیاز بود تا مسجد و مرکز اسلامی به طور کامل در آن بنا شوند.

اظهارات نژادپرستانه حزب راست‌گرای فرانسه محکوم شد

بدنبال اظهارات متعصبانه و نژادپرستانه نایب رئیس حزب راست‌گرای جبهه ملی در فرانسه علیه مسلمانان، شورای دینی مسلمانان فرانسه این اظهارات را محکوم و آن را اهانت آمیز توصیف کرد.

مارین لوپن نایب رئیس حزب راست گرای جبهه ملی در فرانسه در تظاهرات ضد مهاجران این حزب اظهاراتی در رابطه مسلمانان و قیاس آنها با زمان اشغال نازی ایراد کرد که انتقادهای بسیاری را برانگیخت.

شورای دینی مسلمانان فرانسه این اظهارات را نسبت به مسلمانان اهانت آمیز دانست و اظهار داشت که چنین اظهاراتی می تواند عاملی برای خشونت و انزجار علیه مسلمانان تلقی شود.

همچنین جنبش ضد نژاد پرستی برای دوستی میان مردم نیز اقدام به تنظیم یک دادخواست علیه وی کرده است.

مولود آنویت رئیس جنبش ضد نژاد پرستی برای دوستی میان مردم اظهار داشت: مقایسه مسلمانان با یک ارتش اشغالگر تحقیر آمیز و نادرست است.

مسلمانان در مناطق مسلمان نشینی که لوپن به آن اشاره کرده بود اظهار می دارند که آنها به این اظهارات نژاد پرستانه عادت کرده اند .

مسلمانان همچنین اظهار داشتند به داشتن سالنهای بزرگ برای اقامه زمان علاقه دارند اما حق انتخاب با آنها نیست.

مردم فرانسه با اظهارات متعصبانه راستگرایان مخالف هستند

بدنبال اظهارات متعصبانه و نژادپرستانه نایب رئیس حزب راستگرای جبهه ملی در فرانسه علیه مسلمانان و محکومیت آن از سوی جامعه مسلمانان این کشور، نتایج نظرسنجی‌های انجام شده نشان می‌دهد بیشتر مردم این کشور با اظهارات ضداسلامی مخالف هستند.

مارین لوپن نایب رئیس حزب راست گرای جبهه ملی در فرانسه در تظاهرات ضد مهاجران این حزب اظهاراتی در رابطه مسلمانان و قیاس آنها با زمان اشغال نازی ایراد کرد که انتقادهای بسیاری را برانگیخت.

شورای دینی مسلمانان فرانسه این اظهارات را نسبت به مسلمانان اهانت آمیز دانست و اظهار داشت که چنین سخنانی می تواند عاملی برای خشونت و انزجار علیه مسلمانان تلقی شود.

این نظر سنجی ها از سوی مرکز تحقیقات "Ifop" انجام شده و نشان می دهد 61 درصد از فرانسوی ها با اظهارات لوپن مخالف بوده که 82 درصد این تعداد جناح چپی و 46 درصد از رأی دهندگان جناح راستی بوده است.

این درحالی است که 39 درصد مردم فرانسه با این اظهارات متعصبانه موافق بوده اند.

اسلام پس از مسیحیت دومین دین بزرگ فرانسه است که جمعیت پیروان آن 6 تا 10 درصد از جمعیت ملی این کشور را تشکیل داده اند.

جمعیت کنونی مسلمانان فرانسه را به موجی از مهاجرت پس از جنگ جهانی دوم نسبت می دهد.