گردشگری روستایی پتانسیلی نهفته در توسعه همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، استان همدان یکی از مکانهای بسیار مساعد برای گردشگری است به نحوی که وجود فضاهای روستایی و طبیعت بکر، رودها، روستاهای پای کوهی و کوهستانی و باغات آن می تواند آرامش روح و روان گردشگران را فراهم کند و در توسعه صنعت گردشگری روستاهای این منطقه مؤثر باشد.

بی ربط نیست اگر گفته شود وجود مناظر دیدنی در جای جای استان همدان از جمله رودخانه های گاماسیاب، خرم رود، قره چای، قلقل رود و رود تلوار، غار علیصدر در روستای سراب از توابع کبودرآهنگ، قله های الوند، شاه نشین، کرکس، قزل ارسلان، چهار قله، آداب و رسوم مختلف مردم روستاهای آن، زبان، غذاها، هنرهای دستی، بافندگی، گیوه دوزی، صابون پزی، روغن کشی، عبابافی و زیبایی روستاهای کوهستانی از پتانسیل های همدان در توسعه صنعت گردشگری روستایی به شمار می رود.

در گذر از مناطق مختلف همدان و در میان روستاهای آن، مکان هایی وجود دارند که به نحو شگفت‌آوری با محیط طبیعی خود درآمیخته و فضاهایی را پدید آورده‌اند که در برخی، نوع انتخاب و استفاده از مصالح به گونه‌ای است که حداکثر انطباق را با محیط دارد و فضاهای خلق شده از جذابیت و زیبایی منحصر به فردی برخوردار است.

این روستاها که در پهنه این سرزمین کم نیستند، تحت عنوان روستاهای دارای بافت با ارزش معرفی شده‌ اند و به عنوان منطقه ‌ای توریستی، گردشگری مطرح هستند.

در شهر همدان که از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به عنوان یکی از پنج شهر فرهنگی و تاریخی کشور معرفی شده است، این خصوصیت در چند روستای منطقه به چشم می‌خورد که این امر بر نقش توریستی آنها به لحاظ جاذبه‌های تاریخی و طبیعی تأکید دارد.

گردشگری روستایی مهاجرت به شهرها را کم می کند

بنا بر نظر کارشناسان امر توجه به گردشگری روستایی، نه تنها برای قشر روستایی سودآور است بلکه برای آنها، اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی را به ارمغان می‌آورد و می‌تواند روند مهاجرت روستاییان به شهرها را کاهش دهد.

محمد یمانی کارشناس گردشگری استان همدان با بیان اینکه گردشگری روستایی می تواند بسیاری از تهدیدها را به فرصت تبدیل کند، گفت: در گردشگری روستایی، باید از فراغت به عنوان یک روش برای رسیدن به توسعه روستایی استفاده کرد.

وی با تاکید بر اینکه در این طرح باید کشاورزی روستا مورد توجه قرار گیرد، گفت: همراه شدن کشاورزی با مناظر طبیعی، جذابیت های دیگر گردشگری و فرهنگ محلی مزایایی را برای ساکنان روستا فراهم می کند.

یمانی با اشاره به اینکه استان همدان با برخورداری از جاذبه های طبیعی فراوان یکی از قطب های گردشگری ایران به حساب می آید، اظهار داشت: طبیعت زیبای ارتفاعات و کوه ها، آثار باستانی، آبشارها و غارعلیصدر می تواند این استان را در ردیف پر درآمد ترین استانها از نظر جلب و جذب گردشگر قرار دهد.

برنامه ریزی مناسبی در رابطه با توریسم روستا در همدان وجود ندارد

وی با اشاره به اینکه بسیاری از این جاذبه ها مانند غار علیصدر و سراب ها و طبیعت بکر در محیط روستاها قرار گرفته است، گفت: متاسفانه برنامه ریزی عملیاتی موثری در رابطه با توریسم روستا و راه های گسترش آن صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: توریسم روستایی باید به صورت یک شیوه زندگی که بیشتر بر پایه عقاید مربوط به جوامع روستایی است، درک شود.

یمانی با تقسیم گردشگری روستایی به دو شکل گردشگری کشاورزی و گردشگری فرهنگی، گفت: در گردشگری کشاورزی جهانگردان در خانواده های مزرعه نشین اقامت و درباره ی فعالیت های مزرعه داری دانش کسب می کنند و در گردشگری فرهنگی هدف اصلی گردشگر دیدن جلوه های فرهنگی یک مقصد از قبیل مراسم، رفتارها، نمایشگاها، هنر و موسیقی آن است.

توریسم روستایی در هویت بازار‌یابی با چالش روبه روست

یمانی با بیان اینکه توریسم روستایی با چالش‌های بسیاری در هویت بازار‌یابی روبه روست، گفت: یکی از دلایل مهمی که باعث محدود شدن توریسم روستایی شده کم بودن قدرت کششی عناصر روستایی و ناتوانی در رسیدن به رقابت در حال افزایش بازار توریسم است.

وی گفت: توریسم روستایی جزء جزء است و باعث به وجود آمدن مشاغل بسیار زیاد کوچک با منشا خانوادگی و فامیلی می‌شود که این امر ادامه رقابت را برای صنعت توریسم روستایی و ایجاد و نگهداری آن محدود می‌کند.

توسعه توریسم روستایی نیازمند سرمایه گذاری

یمانی از دیگر چالش های گردشگری را کافی نبودن حمایت های مالی عنوان کرد و گفت: توسعه توریسم روستایی نیازمند سرمایه گذاری زیادی است تا بتوان با اتکا به آن برنامه ریزی کرد.

وی فقدان مشارکت محلی را یکی از مشکلات در این حیطه برشمرد و گفت: به نظر می رسد که مردم روستاها در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و اجرای سیاست ها دخالت داده می شوند اما واقعیت این است که روستاییان آگاهی چندانی در مورد گردشگری ندارند.

وی با بیان اینکه توریسم روستایی می تواند به عنوان منبع جدید درآمدی برای روستاییان باشد و تا اندازه ای مشکلات آنها را حل کند، گفت: این امر مستلزم مدیریت و برنامه ریزی خاصی است.

یمانی گفت: در گردشگری روستایی توریسم علاوه بر دیدن مناظر و چشم اندازهای طبیعی آن نقاط، با آداب و رسوم و فرهنگ آنجا آشنا می شود و با خرید محصولات روستا از قبیل صنایع دستی، محصولات محلی و غذاهای سنتی به افزایش درآمد روستاییانی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در این صنعت دخیل هستند، کمک می کند.

وی به نیازهای اساسی گردشگری روستایی نیز اشاره کرد و گفت: احداث و راه اندازی هتل ها و رستوران ها و به طور کلی اماکن تفریحی و ورزشی همراه با ایجاد اشتغال از طرفی باعث افزایش درآمد و از طرف دیگر موجب کاهش بیکاری و در نتیجه فقر می گردد.

وی با اشاره به اینکه گردشگری به عنوان یک عامل اقتصادی عمده و بسیار مؤثر در سالهای اخیر مورد توجه قرارگرفته و توسعه اقتصادی در برخی از مناطق را فراهم آورده است، گفت: گردشگری روستایی در جوامع سنتی مثل ایران که دارای مراکز روستایی فراوان و متنوع است می تواند پشتوانه اقتصاد منطقه ای باشد که در این راستا روستاهای استان همدان با تنوع منحصر به فرد و جاذبه های خاص طبیعی و تاریخی فراوانی که دارد می تواند یک مقصد مطمئن برای اقامت گردشگران باشد.

زیرساخت های روستاهای گردشگری همدان مناسب نیستند

یکی دیگر از کارشناسان استان همدان نیز با بیان اینکه ناکافی بودن و نامناسب بودن زیرساخت ها ی موجود در روستاهای مقصد گردشگری از محدودیت های اصلی موجود بر سر راه توسعه توریسم روستایی به شمار می آید، گفت: باید در مکانهای روستایی مورد علاقه گردشگران، زیر ساخت های گوناگونی برای راحتی و آسایش گردشگران فراهم شود.

لیلا غفاری با بیان اینکه باید در تامین زیر ساخت ها سلایق گردشگران و نیازهای روستاییان بومی در نظر گرفته شود، گفت: در توسعه این زیر ساخت ها باید نگرش روستاییان مد نظر قرارگیرد.

غفاری با تاکید بر اینکه با ایجاد بازارچه ها می توان زمینه های فروش محصولات فرهنگی مانند صنایع دستی که بیشتر توسط روستاییان تهیه می شود را فراهم کرد، گفت: لباس ها یا کلاه ها با یک فرم محلی می تواند به عنوان یک یادگاری خوب برای گردشگران روستایی باشد.

وی گفت: صنایع دستی محلی ابزاری معتبر برای پیشرفت هستند و درآمد اضافی را برای مردم کسب می کنند که می توان با دادن یک یادگاری و برخورد مناسب زمینه فروش محصولات را فراهم آورد.

غفاری احیاء و توسعه زیرساخت های گردشگری منطقه و توسعه و بهبود مسیرهای دسترسی به مناطق تفرجگاهی، زیبا سازی جاده های بین روستایی و زمینه سازی برای جذب سرمایه گذاری ها در ایجاد تاسیسات گردشگری در روستاهای هدف را در توسعه این صنعت مهم دانست.

در همین راستا مدیرکل بنیاد مسکن همدان نیز گفت: احیای بافت با ارزش روستاها موجب رونق و شکوفایی صنعت گردشگری استان همدان می‌شود.

حسن ظفری با بیان اینکه احیای بافت با ارزش روستایی از برنامه‌های مهم بنیاد مسکن استان است که تلاش جدی در این زمینه صنعت گردشگری را مقتدر می‌کند، گفت: توجه ویژه به احیای بافت‌های ارزشمند روستاها رونق گرفتن جاذبه‌های صنعت توریسم روستایی را به دنبال دارد.

شناسایی 21 روستای دارای بافت با ارزش در همدان

مدیر کل بنیاد مسکن استان همدان با بیان اینکه 21 روستای دارای بافت با ارزش در استان همدان شناسایی شده است، گفت: از این تعداد، طرح بافت با ارزش پنج روستای استان همدان تهیه شده است.

ظفری افزود: پنج روستای "ورکانه"، "سیمین ابرو"، "گشانی"، "حبشی اسد آباد" و "خاکو" در استان همدان دارای طرح بافت با ارزش هستند.

وی با اشاره به اینکه این روستاها به لحاظ معماری، فرهنگ، آداب و سنن و داشتن طبیعت زیبا، دارای ارزش هستند، اظهار داشت: این روستاها با داشتن پیشینه و هویت غنی، امتیاز مناسبی برای جذب گردشگر روستایی و رونق گردشگری استان همدان هستند.

ظفری با بیان اینکه از این پنج روستا، عملیات اجرایی بافت با ارزش سه روستا در همدان آغاز شده است، افزود: اجرای طرح بافت با ارزش این روستاها تا پایان امسال به پایان می رسد.

اختصاص سه میلیارد ریال به سه روستای گردشگری همدان

مدیر کل بنیاد مسکن استان همدان با اشاره به اینکه امسال از منابع ملی بیش از سه میلیارد ریال برای این سه روستای گردشگری در استان همدان اختصاص یافته است، گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه توجه به روستاهای هدف گردشگری و دارای پیشینه تاریخی و فرهنگی مورد تاکید است.

ظفری افزود: در روستاهایی که دارای معماری زیبا، فیزیک مرتبط با محیط و ویژگی های اقلیمی و واحدهای مسکونی هستند، طرح روستاهای دارای بافت با ارزش اجرا می شود.

در همین خصوص معاون امور عمرانی استاندار همدان با تاکید بر اینکه فرهنگ و هویت اصیل روستایی باید در اجرای طرح های بهسازی و گردشگری حفظ و احیا شود، افزود: با حفظ و بازسازی فرهنگ اصیل روستاها باید از ورود فرهنگ غربی و در نتیجه بروز مشکلات مختلف اجتماعی در این مناطق جلوگیری کرد.

سید حسن موسوی با بیان اینکه حفظ کالبد و هویت روستایی به خصوص روستاهای هدف گردشگری اهمیت بسیار زیادی دارد گفت: این مهم باید با تقویت فرهنگ غالب در نحوه ساخت و سازها و استفاده از مصالح بومی تقویت شود.

وی اظهار داشت: در روستاهای هدف گردشگری باید فعالیت های اقتصادی منطبق با استعداد و ظرفیت روستا تقویت شده و توسعه یابد.

هویت اسلامی روستاها در ساخت و سازها حفظ شود

موسوی با تاکید بر اینکه در بازسازی روستاها باید از مصالح بومی استفاده کرد و با جهت دهی مناسب فعالان این بخش را تقویت کرد گفت: هویت اسلامی روستاها نیز در ساخت و سازها باید مورد توجه قرار گیرد.

موسوی خاطرنشان کرد: باتوجه به قابلیت های منحصر به فرد بافت تاریخی و همچنین جاذبه های طبیعی روستاهای گردشگری باید به روش های مختلف روستا را به علاقمندان به تاریخ و طبیعت معرفی کرد.

11 روستای گردشگری همدان ساماندهی می شود

مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان همدان نیز اظهار داشت: ساماندهی 11 روستای هدف گردشگری استان که در دو دوره سفر رئیس جمهور به همدان به تصویب رسید از اقدامات این سازمان برای سال جاری است.

اسدالله بیات افزود: این روستاها شامل حبشی (در شهرستان اسدآباد)، خاکو ، سیمین، ورکانه و قلعه جوق (همدان)، گشانی (تویسرکان)، مانیزان (ملایر)، علیصدر (کبودراهنگ)، کاج (رزن)، پیروز (ملایر) و اشتران (تویسرکان) است.

وی خاطرنشان کرد: این روستاها دارای جاذبه‌های گردشگری و تاریخی بی‌شماری هستند که از سوی سازمان به عنوان روستاهای هدف شناسایی شده‌اند.

بیات اضافه کرد: تمام این مناطق گردشگری روستایی براساس قانون باید به امکانات شامل آب، برق، تلفن، پارکینگ، نمایشگاه و فروشگاه صنایع‌ دستی و مهمانپذیر تجهیز شوند.

با این تفاسیر واضح است که گردشگری روستایی منبع با ارزش اشتغال زایی و ایجاد درآمد است و می تواند وسیله ی مهمی برای توسعه ی اجتماعی - اقتصادی جوامع روستایی باشد.

این صنعت می تواند نقش مهمی در توسعه و حفظ روستا داشته باشد و به افزایش سرمایه های جغرافیایی، کیفیت مناظر طبیعی و حفظ فرهنگ روستایی کمک کند.

روستاهای استان همدان با تنوع فرهنگی و جاذبه های خاصی که دارند می توانند در زندگی روستاییان نقش موثری را بازی کنند به نحوی که برای نمونه بازسازی محله ها و سنن قدیمی در فصل خاصی از سال به صورت کارگاه می تواند برای گردشگران داخلی و حتی خارجی جذاب باشد بطوری که می توان با ایجاد بازار های فروش ناشی از همان تولیدات به کسب درآمد و ایجاد شغل برای روستاییان پرداخت و در کشور مطرح شد.