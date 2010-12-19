  1. استانها
  2. لرستان
۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۹:۵۶

رشد 44 درصدی رضایت مردم لرستان از پلیس

خرم آباد - خبرگزاری مهر: فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان از رشد 44 درصدی اعلام رضایتمندی مردم این استان از پلیس خبر داد.

سرهنگ کاظم علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به عملکرد و برخورد پلیس، اظهار داشت: مطابق آمار موجود در نظارت همگانی که مردم با این دفتر از طریق 197 با پلیس تماس گرفته اند و نظرات خود را بیان کرده اند در این مدت شکایت پلیس از عملکرد پلیس 44 درصد نسبت به مدت مشابه کاهش داشته است.

وی با اشاره به اعلام هزار و 391 تقدیر از عملکرد پلیس لرستان، یادآور شد: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشانگر رشد 44 درصدی اعلام رضایت از عملکرد پلیس دارد که حاکی از عملکرد و برخورد مناسب پلیس با مردم است.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان به کشفیات 9 ماه اخیر در استان اشاره کرد و یادآور شد: مطابق آخرین آمار در این مدت با عملکرد مطلوب پلیس استان رشد 8 درصدی کشف سلاح های جنگی و 36 درصدی کشف سلاح های شکاری غیر مجاز را داشته ایم.

سرهنگ علیزاده از رشد 85 درصدی کشف مشروبات الکلی داخلی و 5 درصدی مشروبات خارجی خبر داد و یادآور شد: در این مدت زمان همچنین میزان کشف اقلام ضد فرنگی 134 درصد رشد داشته است.

وی با اشاره ره رشد 24 درصدی دستگیری فروشندگان اقلام ضد فرهنگی، خاطر نشان کرد: در 9 ماه نخست سالجاری دستگیری قاچاقچیان در استان 121 درصد رشد داشته است.

کد مطلب 1212595

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها