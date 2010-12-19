رشد 44 درصدی رضایت مردم لرستان از پلیس

سرهنگ کاظم علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به عملکرد و برخورد پلیس، اظهار داشت: مطابق آمار موجود در نظارت همگانی که مردم با این دفتر از طریق 197 با پلیس تماس گرفته اند و نظرات خود را بیان کرده اند در این مدت شکایت پلیس از عملکرد پلیس 44 درصد نسبت به مدت مشابه کاهش داشته است.

وی با اشاره به اعلام هزار و 391 تقدیر از عملکرد پلیس لرستان، یادآور شد: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشانگر رشد 44 درصدی اعلام رضایت از عملکرد پلیس دارد که حاکی از عملکرد و برخورد مناسب پلیس با مردم است.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان به کشفیات 9 ماه اخیر در استان اشاره کرد و یادآور شد: مطابق آخرین آمار در این مدت با عملکرد مطلوب پلیس استان رشد 8 درصدی کشف سلاح های جنگی و 36 درصدی کشف سلاح های شکاری غیر مجاز را داشته ایم.

سرهنگ علیزاده از رشد 85 درصدی کشف مشروبات الکلی داخلی و 5 درصدی مشروبات خارجی خبر داد و یادآور شد: در این مدت زمان همچنین میزان کشف اقلام ضد فرنگی 134 درصد رشد داشته است.

وی با اشاره ره رشد 24 درصدی دستگیری فروشندگان اقلام ضد فرهنگی، خاطر نشان کرد: در 9 ماه نخست سالجاری دستگیری قاچاقچیان در استان 121 درصد رشد داشته است.