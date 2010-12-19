سفر رئیس جمهور به البرز باید به بهترین نحو اطلاع رسانی شود

فاطمه آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: هر حرکتی که در کشور انجام می شود پیام دارد و سفر دولت به البرز نیز حاوی پیامهای بسیاری است.

وی افزود: سفر دولت به البرز ثمرات بسیاری را برای مردم منطقه به همراه خواهد داشت که باید مردم از آن آگاه شوند.

آجرلو خاطرنشان کرد: استاندار با مدیریت خوب خود از سه چهار ماه پیش با تشکیل کارگروههای مختلف زمینه این سفر را فراهم آورده بود و استان البرز با آمادگی کامل به استقبال دولت می رود.

این مسئول بیان کرد: اگر رئیس جمهوری وارد شهری شود بیشتر از رسانه های داخلی رسانه های خارجی به موضوع سفر می پردازند.

وی گفت: آمدن رئیس جمهور به البرز تنها سفر یک رئیس جمهور به یک استان محسوب نمی شود بلکه حاوی یک پیام و جنبش نرم افزاری و تغییر در افکار و اندیشه هاست.

نماینده مردم کرج در مجلس عنوان کرد: باید به نحو مطلوب اطلاع رسانی از این سفر صورت گیرد تا مردم نیز به بواسطه شکرگزاری و اجابت خواسته استان شدن البرز در مراسم استقبال حضور پیدا کنند.