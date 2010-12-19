متوسط افزایش قیمت برق، آب و گاز خانگی اعلام شد

محمدرضا فرزین در گفتگو با مهر گفت: سیاستهای دولت مرتبط با قیمتهای جدید آب، برق و گاز در قالب جداولی تعیین شده است و به زودی به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی افزود: بر این اساس، متوسط بهای برق 45 تومان به ازای هر کیلووات ساعت، متوسط بهای آب 250 تومان به ازای هر مترمکعب و متوسط بهای گاز 70 تومان به ازای هر مترمکعب تعیین شده است.

وی تصریح کرد: اقلام مذکور، متوسط قیمت است و هر پله مصرفی نرخهای متفاوت خواهد داشت، به نحوی که هرچه مصارف کمتر باشد، قیمت نیز کاهش می یابد.

همچنین براساس اعلام رئیس جمهور، افزایش قیمت آب، برق و گاز پلکانی خواهد بود.

مشروح گفتگوی فرزین با مهر متعاقبا منتشر می شود.