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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۹:۵۸

در گفتگو با مهر؛

متوسط افزایش قیمت برق، آب و گاز خانگی اعلام شد

متوسط افزایش قیمت برق، آب و گاز خانگی اعلام شد

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت با اعلام متوسط افزایش قیمت برق، آب و گاز خانگی گفت: متوسط قیمت برق به ازای هر کیلووات ساعت 45 تومان، متوسط قیمت هر مترمکعب آب 250 تومان و متوسط نرخ گاز خانگی 70 تومان به ازای هر متر مکعب تعیین شد.

محمدرضا فرزین در گفتگو با مهر گفت: سیاستهای دولت مرتبط با قیمتهای جدید آب، برق و گاز در قالب جداولی تعیین شده است و به زودی به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی افزود: بر این اساس، متوسط بهای برق 45 تومان به ازای هر کیلووات ساعت، متوسط بهای آب 250 تومان به ازای هر مترمکعب و متوسط بهای گاز 70 تومان به ازای هر مترمکعب تعیین شده است.

وی تصریح کرد: اقلام مذکور، متوسط قیمت است و هر پله مصرفی نرخهای متفاوت خواهد داشت، به نحوی که هرچه مصارف کمتر باشد، قیمت نیز کاهش می یابد.

همچنین براساس اعلام رئیس جمهور، افزایش قیمت آب، برق و گاز پلکانی خواهد بود.

مشروح گفتگوی فرزین با مهر متعاقبا منتشر می شود.

کد مطلب 1212598

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