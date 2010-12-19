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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۱۰

الوطن ادعا کرد:

ریاض در تلاش برای خارج کردن خانواده بن لادن از ایران!

ریاض در تلاش برای خارج کردن خانواده بن لادن از ایران!

روزنامه الوطن عربستان امروز در خبری به نقل از آنچه منابع خبری ویژه خود خوانده، از تلاشهای ریاض برای خارج کردن خانواده "اسامه بن لادن" از ایران خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الوطن عربستان امروز نوشت: ریاض در نظر دارد با تلاش در راستای خارج کردن خانواده بن لادن از ایران، آنها را به عربستان سعودی و یا هر کشوری که خود تصمیم می گیرند، انتقال دهد.

در ادامه این روزنامه به موفقیت تلاشهای چند ماه گذشته عربستان در ایجاد توافق برای خروج "ایمان" دختر اسامه بن لادن اشاره می کند. بر این اساس، وی که توانسته بود به سفارت عربستان سعودی در تهران برود، سه ماه در آنجا اقامت کرد و با رایزنی مقامات عربستانی توانست در مارس 2010 به دمشق برود.

"اسامه نقلی" رئیس بخش رسانه ای وزارت خارجه عربستان در این باره به الوطن گفت: از ابتدای رجوع دختر بن لادن به سفارت عربستان و خروج وی از ایران، "سعود الفیصل" (وزیر خارجه عربستان) تاکید کرده بود که برخورد ریاض با این مسئله تنها از لحاظ یک موضوع انسانی مطرح خواهد بود.

وی افزود: ما در این مسئله به مصالح شهروندان خود هستیم و از رسانه ای شدن آن استقبال نخواهیم کرد.

کد مطلب 1212603

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