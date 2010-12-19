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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۰۸

در گفتگو با مهر اعلام شد:

واگذاری صنایع دستی به بخش خصوصی فراموش شد

واگذاری صنایع دستی به بخش خصوصی فراموش شد

عضو هیئت مدیره اتحادیه صنایع دستی کشور گفت: واگذاری امور صنایع دستی به بخش خصوصی که از دو سال پیش قرار بود انجام شود به فراموشی سپرده شده است.

حسن پیکام به خبرنگار مهر گفت: از دو سال پیش قرار بود که صنایع دستی به بخش خصوصی و اتحادیه های صنایع دستی واگذار شود اما این اتفاق خوشایند هنوز به صورت کامل اجرا نشده است.

پیکام تصریح کرد: در برخی از استانها واگذاری امور به اتحادیه ها به صورت سلیقه ای انجام می شود و در برخی از استانهای دیگر نیز اتحادیه ها با معاونتهای صنایع دستی همکاری می کنند.

وی افزود: آموزش صنایع دستی و برگزاری نمایشگاهها که اکنون معاونت صنایع دستی آنها را انجام می دهد می تواند به عهده اتحادیه ها و تشکلهای خصوصی گذاشته شود.

پیکام بیان کرد: بیمه هنرمندان صنایع دستی که مصوبه هیئت وزیران را نیز دارد قرار بود از ابتدای امسال عملیاتی شود  اما هنوز به نتیجه مطلوبی نرسیده است.

پیش از این مدیر کل دفتر توسعه و ترویج صنایع دستی و هنرهای سنتی معاونت صنایع دستی کشور از واگذاری تمام فعالیتهای اجرایی صنایع دستی به بخش خصوصی خبر داده بود.

کد مطلب 1212604

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