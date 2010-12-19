به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه کالج لندن به سرپرستی "فرانسیس ویلیامز" با بررسی بر روی بیش از 500 دوقلوی حدود 60 سال به این نتایج دست یافتند.

برای تمام شرکت کنندگان در این تحقیق به منظور تشخیص احتمال ورم مفاصل، عکسبرداری رادیوگرافی تجویز شد. سپس رژیم غذایی این افراد برمبنای "پرسشنامه گستره غذایی" که میزان و بسامد مصرف مواد غذایی مختلف را مورد ارزیابی قرار می دهد بررسی شد.

آزمایش بر روی دوقلوها به درک بهتر اثرات مواد غذایی مختلف بر روی میزاثهای ژنتیکی یکسان کمک می کرد.

این دانشمندان با بررسی اطلاعات جمع آوری شده و در نظر گرفتن سن، شاخص جرم بدن و سطح فعالیت فیزیکی دریافتند در افرادی که عادت به خوردن میوه و سبزیجات فراوان دارند تا حد چشمگیری خطر بروز ورم مفاصل در ناحیه ران کاهش می یابد.

به ویژه میوه و سبزیجاتی چون انواع مرکبات، سیر و پیاز بیشترین نقش محافظتی را ایفا می کنند.

براساس گزارش نیوزفود، برای درک بهتر اینکه این مواد غذایی نقش محافظتی خود را چگونه ایفا می کنند، این محققان در شیشه و بر روی سلولهای کشت داده شده، اثرات یک ترکیب مشتق از سیر به نام "دی الیل دی سولفید" را مورد بررسی قرار دادند.

به نظر می رسد این ماده قادر است بیان آنزیمهای متالوپروتئیناز حاضر در بافتهای خارج از سلولی را کنترل کند. این آنزیمها در صورت بروز ورم مفاصل نقشی کلیدی در تغییر و خرابی مفاصل ایفا می کند و بنابراین مصرف سیر و پیاز می تواند فواید بسیاری در پیشگیری از این بیماری و حتی کاهش شدت بیماری در مراحل اولیه داشته باشد.