نانوایی آزادپز و یارانه ای وجود نخواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، پرویز خالقی صبح یکشنبه در جمع مردم شهرستان گرماب افزود: پس از اجرای قانون، سهمیه بندی برای آرد وجود ندارد و هر کس هر چقدر که می تواند بخرد و به تعداد مشتریان در خبازی خود پخت کند.
وی ادامه داد: طرح تحول اقتصادی و قانون هدفمندی یارانه ها که به دست رئیس جمهور عدالت محور و مردمی در قالب هدفمندی یارانه صورت می گیرد انقلابی در حوزه اقتصاد کشور خواهد بود.
خالقی افزود: دولت و وزارت بازرگانی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بسته حمایتی کالاهای اساسی و استراتژیک گندم را تدوین و تلاش کرده اند تا به بهترین نحو حمایتهای خود را از کشاورزان به عمل آورند.
خالقی افزود: بعد از اجرای این قانون برای گندم تنها یک قیمت در حد متعارف و ملی پرداخت خواهد شد که کمتر از قیمت خرید تضمینی فعلی است اما مابه التفاوت قیمت ملی و تضمینی گندم از سوی وزارت جهاد کشاورزی به صورت یارانه در اختیار کشاورز قرار می گیرد.
مدیر عامل شرکت غله استان زنجان گفت: امسال قریب به 450 هزار تن گندم در استان تولید شده که در این میان 372 هزار تن توسط شرکت غله استان خریداری شده و این مقدار تولید، خرید و ذخیره سازی در طول تاریخ استان بی سابقه بوده است.
خالقی نبود سیلو در بخش افشار را از مهمترین محرومیت های بخش افشار عنوان کرد و افزود: با وجود گندم خیز بودن این منطقه، هزینه بالای حمل گندم توسط کشاورزان به دیگر نقاط استان از مشکلات گندم کاران این بخش است که از مهمترین برنامه های شرکت پیگیری اختصاص مجوز و تشویق بخش خصوصی به احداث سیلوی استاندارد گندم در بخش افشار است.
نظر شما