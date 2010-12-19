نانوایی آزادپز و یارانه ای وجود نخواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، پرویز خالقی صبح یکشنبه در جمع مردم شهرستان گرماب افزود: پس از اجرای قانون، سهمیه بندی برای آرد وجود ندارد و هر کس هر چقدر که می تواند بخرد و به تعداد مشتریان در خبازی خود پخت کند.

وی ادامه داد: طرح تحول اقتصادی و قانون هدفمندی یارانه ها که به دست رئیس جمهور عدالت محور و مردمی در قالب هدفمندی یارانه صورت می گیرد انقلابی در حوزه اقتصاد کشور خواهد بود.



خالقی افزود: دولت و وزارت بازرگانی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بسته حمایتی کالاهای اساسی و استراتژیک گندم را تدوین و تلاش کرده اند تا به بهترین نحو حمایتهای خود را از کشاورزان به عمل آورند.



خالقی افزود: بعد از اجرای این قانون برای گندم تنها یک قیمت در حد متعارف و ملی پرداخت خواهد شد که کمتر از قیمت خرید تضمینی فعلی است اما مابه التفاوت قیمت ملی و تضمینی گندم از سوی وزارت جهاد کشاورزی به صورت یارانه در اختیار کشاورز قرار می گیرد.