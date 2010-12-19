به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تئاتر شهر از هفته جاری با پنج نمایش فعالیت خود را از سر میگیرد. سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر که اوایل هفته جاری پذیرای نمایش "مقتل" محمودرضا رحیمی است از اواخر هفته جاری میزبان اجرای مجدد نمایش "رستم و اسفندیار" به کارگردانی پری صابری میشود. این نمایش که پیش از دهه اول ماه محرم در سالن اصلی اجرا میشد به احتمال زیاد تا آغاز بیست و نهمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به اجرای خود ادامه میدهد.
در این نمایش انوش معظمی در نقش رستم، عامر مسافرآستانه در نقش اسفندیار، پروین هادینیا در نقش سیمرغ، پژمان کاشفی در نقش گشتاسب، محمد احمدی در نقش ستارهشناس، الهام دهقانی در نقش کتایون و رخش و سهیلا پورگرامی در نقش رودابه بازی میکنند.
سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر همچنان پذیرای نمایش "کافه مک ادم" نوشته و کارگردانی محمود استادمحمد است. استاد محمد این نمایش را درباره مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور نوشته و اجرا کرده است. فرزین صابونی، خسرو شهراز، رضا مولایی، مهدی صباغی، یعقوب صباحی، هدا ناصح، ژاله شعاری، رویا دعوتی، شیرین اسماعیلی، زهیر یاری، آرش فلاحت پیشه و شهروز دلافکار در این نمایش به ایفای نقش میپردازند. مهسا دهقانیپور دستیار کارگردان و علیاصغر دشتی طراح صحنه این نمایش هستند.
نمایش "آنفولانزای خوکی" نوشته مهرداد رایانیمخصوص و کارگردانی نیما دهقان هم در سالن سایه به اجراهای خود ادامه میدهد. این نمایش درباره بیماری آنفولانزای نوع A است و روایتگر زندگی پزشکی که روی این بیماری کار میکند. اما وقتی متوجه میشود که خانواده و اطرافیانش گرفتار این بیماری شدهاند آزمایشات خود را رها میکند و از اینجاست که داستان جدید نمایش آغاز میشود. نیما رئیسی، فرزین صابونی، افسانه ماهیان، الهام کردا و جواد فولادی از جمله بازیگران نمایش "آنفولانزای خوکی" هستند.
سالن قشقایی مجموعه هم میزبان نمایش "گفتگو با باد" نوشته اصغر خلیلی و کارگردانی فرشاد منظوفینیا است که از آثار تولید شده نخستین جشنواره تئاتر "حقیقت" است. کارگاه نمایش تئاتر شهر هم پذیرای نمایش "شمشیرهای ژنرال" مسعود موسوی است.
این نمایش درباره گروهی 12 نفره در زمان جنگ جهانی دوم است که با خیانت یکی از اعضا متلاشی میشود و 10 نفر از این جمع تیرباران میشوند. محمد ربانیپور، پرستو کرمی، ملودی آرام، حسن بابایی، ریحانه سلامت و مسعود موسوی بازیگران این نمایش هستند.
اما تالار مولوی که پیش از این یکی از فعالترین سالنهای تئاتری کشور بود همچنان بدون فعالیت در تعطیلی به سر میبرد. تماشاخانه ایرانشهر هم از هفته جاری با سه نمایش به فعالیت خود ادامه میدهد. سالن شماره یک ایرانشهر پذیرای نمایش "حضرت والا" نوشته و کار حسین پاکدل است.
عاطفه رضوی، مهدی سلطانی، مهدی پاکدل، داریوش موفق، حمید ابراهیمی، حمیدرضا نعیمی، صادق ملکی و روحالله کمانی از جمله بازیگران جدیدترین نمایش حسین پاکدل هستند.
سالن سمندریان ایرانشهر هم از هفته جاری پذیرای دو اثر نمایشی جدید میشود. در نوبت اول نمایش "متولد 1361" نوشته نغمه ثمینی و کارگردانی پیام دهکردی در این سالن به صحنه میرود. "متولد 1361" به دورانهای مختلف زندگی دختری متولد سال 61 میپردازد. آیه کیانپور، ستاره پسیانی، خاطره حاتمی، پگاه آهنگرانی، مینا ساداتی، سارا بهرامی و نازگل نادریان بازیگران این نمایش هستند.
در نوبت دوم هم نمایش "باغ مرگ" نوشته آتیلا پسیانی و کارگردانی سیامک احصایی اجرا میشود. روایتگر زندگی رضا محدث است که ارثیهای را از پدر خود دریافت میکند. او در آرزوی ایفای نقش مکبث تماشاخانهای را احداث میکند. برزو ارجمند، ستاره پسیانی، پانتهآ پناهیها، رضا حداد، محمدرضا حسینزاده، شبنم مقدمی و فاطمه نقوی بازیگران نمایش "باغ مرگ" هستند.
تماشاخانه سنگلج هم بعد از تعمیراتی که داشته با اجرای نمایش "ورودی پنج" رسول نقوی فعالیت خود را از سر میگیرد. تالار هنر هم از این هفته میزبان دو اثر نمایشی است. نمایش "قصه من و تو و رستم و سهراب" به نویسندگی حسن باستانی و به کارگردانی مریم معترف و نمایش "نور" به نویسندگی و کارگردانی جعفر مهیاری دو اثری هستند که در تالار هنر به صحنه میروند.
اپرای عروسکی "عاشورا" به کارگردانی بهروز غریبپور هم این روزها در تالار فردوسی بنیاد فرهنگی هنری رودکی اجرا میشود. خانه نمایش اداره برنامههای تئاتر هم از هفته جاری پذیرای نمایش "آخرین نامه" مهرداد کوروشنیا میشود. نمایش "محاکمه آفتاب" کیاوش زارعطلب هم اثری است که این روزها در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی اجرا میشود.
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