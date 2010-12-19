احمد طمراسی همزمان با اجرای رسمی هدفمندی یارانه ها در کشور در گفتگو با مهر گفت: نهاده های کشاورزی هیچ گونه افزایش قیمتی تا پایان سال ندارند و با همان قیمتهای یارانه ای در اختیار کشاورزان قرار می گیرند.

وی افزود: شرکت خدمات حمایتی علیرغم افزایش هزینه حمل و نقل نهاده های کشاورزی را با قیمت یارانه ای توزیع می کند و هزینه های آن را می پردازد.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در خصوص افزایش قیمتها در سال آینده اظهار داشت: هنوز برنامه خاصی برای سال آینده ابلاغ نشده است و همانند گذشته ادامه دارد.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه یارانه سم از سال 1386 حذف شده است، گفت: در سال گذشته بر اساس قانون بودجه 850 میلیارد تومان یارانه در بخش کود، سم و نهاده های کشاورزی پرداخت شد و امسال هم با توجه افزایش قیمت جهانی محصولات پتروشیمی این روند ادامه خواهد داشت.

به گزارش مهر، امسال بیش از 2 میلیون و 900 هزار تن کود در بین کشاورزان کشور توزیع خواهد شد، همچنین تاکنون 500 میلیارد تومان یارانه اختصاص یافته به کود دریافت شده و بقیه اعتبارات نیز تا پایان سال دریافت و بین کشاورزان توزیع خواهد شد.