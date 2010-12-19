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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۳۶

طمراسی در گفتگو با مهر:

قیمت نهاده‌های کشاورزی تا پایان سال تغییری نمی‌کند

قیمت نهاده‌های کشاورزی تا پایان سال تغییری نمی‌کند

مشاور وزیر جهاد کشاورزی قیمت نهاده های کشاورزی را تاپایان سال بدون تغییر اعلام کرد و گفت: افزایش هزینه های حمل و نقل هم از منابع یارانه‌ای تامین می‌شود.

احمد طمراسی همزمان با اجرای رسمی هدفمندی یارانه ها در کشور در گفتگو با مهر گفت: نهاده های کشاورزی هیچ گونه افزایش قیمتی تا پایان سال ندارند و با همان قیمتهای یارانه ای در اختیار کشاورزان قرار می گیرند.

وی افزود: شرکت خدمات حمایتی علیرغم افزایش هزینه حمل و نقل نهاده های کشاورزی را با قیمت یارانه ای توزیع می کند و هزینه های آن را می پردازد.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در خصوص افزایش قیمتها در سال آینده اظهار داشت: هنوز برنامه خاصی برای سال آینده ابلاغ نشده است و همانند گذشته ادامه دارد.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه یارانه سم از سال 1386 حذف شده است، گفت: در سال گذشته بر اساس قانون بودجه 850 میلیارد تومان یارانه در بخش کود، سم و نهاده های کشاورزی پرداخت شد و امسال هم با توجه افزایش قیمت جهانی محصولات پتروشیمی این روند ادامه خواهد داشت.

به گزارش مهر، امسال بیش از 2 میلیون و 900 هزار تن کود در بین کشاورزان کشور توزیع خواهد شد، همچنین تاکنون 500 میلیارد تومان یارانه اختصاص یافته به کود دریافت شده و بقیه اعتبارات نیز تا پایان سال دریافت و بین کشاورزان توزیع خواهد شد.

کد مطلب 1212616

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