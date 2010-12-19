آخرین وضعیت تولید واکسن آنفلوآنزا در کشور/ ورود به بازار در سال آینده

دکتر محمدحسین مدرسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این واکسن به صورت کلی برای انواع آنفلوآنزا تهیه می شود و این امکان در خط تولید آن وجود دارد که برای انواع آنفلوآنزا از جمله آنفلوآنزای نوع A نیز تمایز داده شود.

وی افزود: مرحله پایلوت یک مرحله قبل از تولید صنعتی است و در این فاصله زمانی تولید آزمایشگاهی صورت می گیرد و بخشی از این تولید به معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت برای بررسی جهت تایید ارائه می شود.

مدرسی درباره زمان بندی تولید واکسن آنفلوآنزا در داخل کشور گفت: از ابتدای پروژه قرار بود که در مدت دو سال ما به تولید برسیم که با توجه به پیشرفت مثبت پروژه، سال آینده وارد بازار دارویی می شود.

رئیس انستیتو پاستور ایران اظهار داشت: تولید واکسن آنفلوآنزا به صورت همکاری بین بخشی انجام می گیرد.