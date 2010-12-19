به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت نام از نامزدهای تصدی پست ریاست فدراسیون ووشو روز گذشته خاتمه یافت و علاوه بر مهدی علی نژاد سرپرست فعلی این فدراسیون، امیر عباس لشکری رئیس کمیته پزشکی فدراسیون ووشو و بیژن ثابتی از پیشکسوتان کونگ فو نیز به همین منظور ثبت نام کردند.

علی نژاد سال گذشته به دلیل دوشغله بودن از سمت خود استعفا داد ولی پس از آنکه از تربیت بدنی وزارت نفت کنار رفت جدی ترین نامزد تصدی این پست محسوب می شود. به خصوص آنکه در چهار سال گذشته ووشو ایران با هدایت و مدیریت وی متحول شد و موفقیت های متعددی را کسب کرده است.

مجمع انتخابات فدراسیون ووشو برای تعیین رئیس آینده این فدراسیون اواخر دی ماه برگزار خواهد شد.