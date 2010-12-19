جشنواره ماهیگیری خانوادگی در کشور اجرا شود

علی اکبر پاسندی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این جشنواره ها با هدف ترویج غذای سالم و فرهنگ آبزی مصرفی برگزار شد.

وی گفت: این جشنواره ها می تواند یکی از راه های ایجاد شادی و نشاط و انس خانواده ها با آبزیان باشد.

مدیرکل شیلات گلستان اظهار داشت: فراهم کردن بسترهای مناسب از جمله برگزاری چنین جشنواره ها می تواند با فضای شاد و فرح بخش که دارد ضمن انس خانواده ها با آبزیان در ترویج فرهنگ آبزی مصرفی نیز مؤثر باشد.

شایان ذکر است این جشنواره ها با مساعدت و مشارکت فعال سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان و هیئت ورزش های همگانی و کمیته ماهیگیری استان برگزار شد.

جشنواره اول 14 آبان ماه 89 در استخر مقابل هتل شهرداری ناهار خوران و جشنواره بزرگ دوم در محل آببندان روستای توریستی توشن برگزار شد که بیش از سه هزار نفر از شهروندان از آن استقبال کردند.

گفتنی است چنین استقبالی از اجرایی شدن این ایده در گلستان که شیلات استان مبتکر آن بود باعث شد شهردار مرکز استان اعلام کرد در آینده در سه پارک، فضایی را ایجاد می کند تا مردم ضمن تفریح بتوانند ماهیگیری انجام دهند.

